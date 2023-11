Accordo ostaggi Hamas. Coalizione estrema destra contraria, “è negativo e non deve essere accettato”

AgenPress – La coalizione politica di estrema destra Sionismo religioso, guidata da Bezalel Smotrich, ha affermato che l’accordo proposto “è negativo e non deve essere accettato”. Hanno aggiunto che il partito resterà come un muro per la continuazione della guerra fino alla completa distruzione di Hamas, alla restituzione di tutti gli ostaggi e all’eliminazione delle minacce rappresentate dalla Striscia.

Secondo il partito, Hamas e il suo leader Yahya Sinwar stanno proponendo l’accordo perché sono alla disperata ricerca di “giorni di tregua per potersi organizzare per continuare i combattimenti”.

Il partito ha affermato che l’accordo abbandonerà gli ostaggi rimanenti per un periodo di tempo sconosciuto, “alzerà il prezzo” del loro rilascio e darà ad Hamas l’opportunità di nasconderli più a lungo. Hanno anche affermato che un cessate il fuoco esporrebbe l’IDF ad attacchi e alla minaccia di ulteriori rapimenti e omicidi.

Il partito di Itamar Ben-Gvir, Otzma Yehudit, ha scritto che “è impossibile privilegiare le donne rispetto alle donne e, secondo la nostra comprensione, i bambini rispetto ai bambini” e che l’accordo deve includere il rilascio di tutti gli ostaggi. Il partito ha affermato che l’accordo esistente “si tradurrà in una significativa riduzione della possibilità di restituire il resto degli ostaggi tenuti da Hamas, compresi i nostri soldati”.