Panoramica dei principali temi ed eventi al Consiglio dell’UE e al Consiglio europeo delle prossime due settimane

AgenPress. Consiglio “Occupazione, politica sociale, salute e consumatori” (Occupazione e politica sociale), 9 ottobre 2023 .

I ministri UE dell’Occupazione e degli affari sociali si riuniranno a Lussemburgo per discutere del semestre europeo 2023 e dell’impatto delle nuove tecnologie sul lavoro. Punteranno a raggiungere un accordo politico in merito a una raccomandazione sullo sviluppo di un quadro di sostegno per l’economia sociale. Punteranno anche ad approvare conclusioni sulla salute mentale e il lavoro precario, sulla parità di accesso ad alloggi adeguati per i Rom e sulla protezione sociale per i lavoratori autonomi.

Consiglio “Ambiente”, 16 ottobre 2023

I ministri UE dell’Ambiente punteranno a raggiungere un orientamento generale in merito alle revisioni della direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane e del regolamento sui livelli di prestazione in materia di emissioni di CO₂ dei veicoli pesanti nuovi.

I ministri punteranno inoltre ad approvare conclusioni del Consiglio che fungeranno da mandato negoziale generale dell’UE per la 28a conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP 28), così come la presentazione da parte dell’UE di un contributo determinato a livello nazionale (NDC) aggiornato all’UNFCCC.

Consiglio “Economia e finanza”, 17 ottobre 2023

Il Consiglio mirerà a compiere progressi in vista della definizione di un orientamento generale sulla proposta di riforma del quadro di governance economica. I ministri procederanno a uno scambio di opinioni sulla situazione attuale in relazione alle conseguenze economiche e finanziarie dell’aggressione russa nei confronti dell’Ucraina. Il Consiglio punterà ad approvare conclusioni sui finanziamenti per il clima e sulla revisione della lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali. Adotterà decisioni di esecuzione intese ad approvare i piani nazionali per la ripresa e la resilienza modificati.

Consiglio “Trasporti, telecomunicazioni e energia” (Energia), 17 ottobre 2023

I ministri UE dell’Energia cercheranno di concordare un orientamento generale sulla proposta di riforma dell’assetto del mercato dell’energia elettrica dell’UE.

Tra le “Varie”, la Commissione informerà i ministri sulla preparazione all’inverno, sui progetti di PNEC aggiornati nonché sulla dichiarazione politica sul finanziamento dell’efficienza energetica e la coalizione europea per il finanziamento dell’efficienza energetica.

La Polonia informerà i ministri in merito all’impatto del mercato delle quote di emissione dei gas a effetto serra sulla politica energetica e climatica e sulla possibilità di conseguire gli obiettivi di transizione energetica.

Consiglio “Giustizia e affari interni”, 19 e 20 ottobre 2023

Tra i principali punti all’ordine del giorno della riunione dei ministri dell’Interno la dimensione interna — in termini di aggiornamento del patto sulla migrazione e l’asilo — e la dimensione esterna della migrazione così come il previsto regolamento per la prevenzione e la lotta contro l’abuso sessuale su minori. All’attenzione dei ministri anche il calendario per assicurare l’attuazione dell’interoperabilità dei sistemi di informazione dell’UE usati per il contrasto della criminalità, il controllo delle frontiere e la gestione dei flussi migratori.

I ministri della Giustizia si confronteranno sul diritto in materia di insolvenza e mireranno ad adottare conclusioni su responsabilizzazione digitale e diritti fondamentali. All’ordine del giorno inoltre lo stato della lotta all’impunità per quanto riguarda i crimini commessi in relazione alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina.