La giudice Apostolico si difende: la mia presenza nella manifestazione per evitare scontri tra le parti

AgenPress – La giudice Iolanda Apostolico ha cercato di giustificare ai colleghi di Catania la sua presenza alla manifestazione nel tentativo di evitare contatti tra le due parti, dopo che c’era stato un primo scontro tra di loro. E’, secondo quanto si apprende, la ricostruzione fatta dalla giudice Iolanda Apostolico a dei colleghi sulla sua presenza nel porto di Catania nel video postato dal ministro Matteo Salvini che scrive:

“25 agosto 2018, Catania, io ero Vicepremier e Ministro dell’Interno. L’estrema sinistra manifesta per chiedere lo sbarco degli immigrati dalla nave Diciotti: la folla urla “assassini” e “animali” in faccia alla Polizia. Mi sembra di vedere alcuni volti familiari…”. Il riferimento è proprio alla giudice che poco dopo viene riconosciuta dal deputato siciliano della Lega Anastasio Carrà nella donna che nel filmato è tra il cordone della polizia e i manifestanti. Nel video c’è anche il compagno di Apostolico (“pubblicamente schierato contro la Lega e dalla parte dei manifestanti”), secondo quanto riferisce il partito del vicepremier, che vede in questa circostanza rafforzare “la sensazione di totale allineamento ideologico della coppia”.

Secondo il ministro degli Esteri Antonio Tajani la giudice “avrebbe dovuto allontanarsi e non stare in mezzo ai manifestanti” che insultavano le forze dell’ordine, “anche per dare fiducia ai cittadini”, ne va della “credibilità della magistratura. Le decisioni dei giudici non si discutono, ma si possono commentare, e i magistrati non devono fare la guerra al governo”.