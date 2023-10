Sen. Domenico Scilipoti Isgrò: “Rispettare principio separazione poteri”

AgenPress. “La leader Meloni di recente ha criticato in modo molto vivace la decisione dei giudici di Catania che dando torto al governo hanno rimesso in libertà alcuni migranti ritenendo non legittimo l‘ultimo decreto dell’esecutivo in tema di accoglienza.

Nel merito le osservazioni della Meloni hanno un fondamento e le sentenze si possono criticare sia pur con garbo. Tuttavia qui si pone una questione di opportunità e di galateo istituzionale. Chi ha mosso le critiche è capo del potere esecutivo dunque un altro potere dello Stato.

Sarebbe dunque auspicabile che l’esecutivo non entrasse in conflitto con il potere giudiziario. Del resto in uno stato maturo esiste il rimedio delle impugnazioni. Tutto questo spiacevolmente dimostra la confusione di ruoli esistente in politica come nella società“.

Lo dice in una nota il Presidente di Unione Cristiana Sen. Domenico Scilipoti Isgrò.