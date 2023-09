Migranti. Von der Leyen: “serve accordo tra Stati”. Weber: “dobbiamo ridurre i numeri, gli arrivi sono troppo alti”

AgenPress – “Nell’adottare proposte che sono fondamentali per il Patto sull’immigrazione e l’asilo, esorto ora con forza gli Stati membri a trovare un accordo sulla regolamentazione della crisi nella riunione odierna dei ministri degli Interni. Ora dobbiamo finire il lavoro. Dobbiamo garantire la corretta attuazione del Patto”. Così la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen al vertice Ppe a Spalato.

Per il presidente del Partito popolare europeo, Manfred Weber “è chiaro che dobbiamo ridurre i numeri, gli arrivi sono troppo alti. E’ lo Stato che deve decidere chi entra e chi no. Questo va combinato anche con l’approccio umanitario con cui ci impegniamo ad aiutare coloro che cercano rifugio qui in Europa in modo da trovare un buon equilibrio”.