Afghanistan. Onu. Ansia, isolamento, depressione, pensieri suicidi. Peggiora la salute mentale delle donne

AgenPress – La salute mentale delle donne afghane, che hanno sofferto a causa delle dure misure imposte dai talebani da quando hanno preso il potere due anni fa, è peggiorata in tutto il paese, secondo un rapporto congiunto di tre agenzie delle Nazioni Unite pubblicato martedì.

Secondo il rapporto di UN Women, l’Organizzazione internazionale per le migrazioni e la Missione di assistenza delle Nazioni Unite, quasi il 70% ha riferito che i sentimenti di ansia, isolamento e depressione erano notevolmente peggiorati tra aprile e giugno, in aumento rispetto al 57% del trimestre precedente. nell’Afghanistan.

Le donne afghane sono state intervistate online, di persona e in consultazioni di gruppo, nonché tramite tele sondaggi individuali. In totale hanno preso parte 592 donne afghane in 22 delle 34 province dell’Afghanistan.

Le donne hanno parlato di soffrire di problemi psicologici tra cui depressione, insonnia, perdita di speranza e motivazione, ansia, paura, aggressività, isolamento e comportamento sempre più isolazionista e pensieri suicidi.

I talebani, dopo aver preso il potere nel 2021 mentre le forze statunitensi e della NATO si stavano ritirando dal paese dopo due decenni di guerra, hanno promesso un governo più moderato rispetto al loro precedente periodo al potere negli anni ’90. Ma hanno invece imposto misure dure, molte delle quali rivolte alle donne.

Hanno escluso le donne dalla maggior parte degli ambiti della vita pubblica e del lavoro e hanno vietato alle ragazze di andare a scuola oltre la prima media. Hanno proibito alle donne afghane di lavorare presso organizzazioni locali e non governative. Il divieto è stato esteso ai dipendenti delle Nazioni Unite in aprile.

Le opportunità di studio hanno continuato a ridursi poiché l’istruzione comunitaria da parte delle organizzazioni internazionali è stata vietata e le iniziative di istruzione domiciliare sono state regolarmente chiuse dalle autorità de facto – un termine usato dalle Nazioni Unite per indicare il governo talebano.

L’Afghanistan è l’unico Paese al mondo con restrizioni all’istruzione femminile e i diritti delle donne e dei bambini afgani sono all’ordine del giorno dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York.

Martedì i portavoce dei talebani non sono stati immediatamente disponibili a commentare il rapporto, ma in passato i funzionari talebani hanno citato la Shariah, o legge islamica, per sostenere le loro politiche nei confronti delle donne e delle ragazze.

Il mese scorso, Mohammad Sadiq Akif, portavoce del Ministero del vizio e della virtù talebano, ha affermato che le donne perdono valore se gli uomini possono vedere i loro volti scoperti in pubblico.

Il rapporto ha rilevato che tra aprile e giugno 2023 l’81% delle donne non si era affatto impegnata con le autorità talebane locali su questioni per loro importanti. Questo risultato era coerente con i livelli di impegno del trimestre precedente, afferma il rapporto.

Il 46% delle donne ritiene che il riconoscimento internazionale del governo talebano non dovrebbe avvenire in nessuna circostanza, mentre il 50% ha avvertito che il riconoscimento dovrebbe avvenire solo a condizioni specifiche subordinate al miglioramento dei diritti delle donne. Questi includono il ripristino dell’istruzione e dell’occupazione e la formazione di un governo inclusivo.

Le donne hanno espresso la preoccupazione che il riconoscimento non farebbe altro che incoraggiare il governo talebano a continuare a diventare più severo nelle sue politiche e pratiche contro le donne e le ragazze.

Le donne afghane hanno specificamente esortato la comunità internazionale a continuare le sanzioni politiche ed economiche contro i talebani, anche non concedendo esenzioni al divieto di viaggio. Hanno sollecitato un maggiore impegno con i talebani sull’uguaglianza di genere e sui diritti delle donne, anche coinvolgendo i leader religiosi e della comunità negli sforzi di sensibilizzazione.

Le donne hanno affermato di volere sostegno per iniziative che forniscano consulenza e servizi psicologici e di volere l’accesso a borse di studio internazionali e opzioni di migrazione sicure affinché donne e ragazze possano studiare e lavorare all’estero.