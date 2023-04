Pnrr, Centemero (Lega): “Moody’s? Molto rumore per nulla”

- Advertisement -

AgenPress. Giulio Centemero, deputato della Lega, è intervenuto nella trasmissione “L’Italia s’è desta” condotta da Gianluca Fabi e Roberta Feliziani su Radio Cusano Campus.

Sul Pnrr. “Dobbiamo prestare attenzione al debito pubblico che può crearsi rispetto a un Pnrr che è stato pianificato con tanto debito. Moody’s? Molto rumore per nulla, citando Shakespeare. Moody’s è sempre negativa rispetto all’Italia, ma il documento che è finito sui giornali non è il documento ufficiale di rating, bensì una prospettiva storica. Le considerazioni sono generiche. Ovviamente è giusto preoccuparsi perché il nostro ruolo è risolvere i problemi, ma non bisogna mai prestare troppo il fianco e le orecchie a dei toni massimalisti e pessimisti al massimo. Sono d’accordo con Giorgetti sul fatto che dovremmo rivedere soprattutto la parte di debito del Pnrr.

Il debito non è mai una buona cosa. Se andiamo a vedere quanti soldi sono fermi sui conti correnti degli italiani, ci accorgiamo che con quel denaro si realizzerebbe 7 volte il Pnrr e non sarebbero soldi da restituire. Una cosa da fare sarebbe quella di fare educazione finanziaria, spingere gli italiani ad investire su strumenti finanziari che vanno a finanziare l’economia reale e anche il debito pubblico italiano. Collaborare con l’opposizione su Pnrr? Certamente, la collaborazione con tutte le forze parlamentari è sempre la strada migliore per risolvere i problemi”.