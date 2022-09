New York. Igor, studente ucraino di 17 anni, inventa un drone anti mine. Vince 100mila dollari

AgenPress – Igor Klymenko, studente ucraino ha creato drone anti mine, vincendo 100mila dollari a New York nel corso della conferenza Clinton Global Initiative, evento parallelo all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

Ha superato oltre 7.000 concorrenti arrivati da 150 paesi in tutto il mondo.

Il rilevatore di mine Quadcopter di Igor, che ha ricevuto due brevetti ufficiali dall’Ucraina, rileva mine antiuomo e anti-veicolo e fornisce le coordinate della loro posizione con margine di due centimetri. Poiché il dispositivo vola, può individuare le mine senza farle esplodere. Igor sta ora lavorando per migliorare il drone aggiungendo nuove tecnologie: uno spruzzatore di vernice per contrassegnare la posizione della mina, l’ intelligenza artificiale per identificare il tipo di mina terrestre e la migliore linea d’azione per una rimozione sicura.

Recentemente il ragazzo ha iniziato a fare volontariato con l’Ukrainian Global Scholars, un’organizzazione no-profit che aiuta gli studenti ucraini a ottenere borse di studio per frequentare alcune delle migliori università del mondo. Già quando la Russia invase la Crimea nel 2014, il giovanissimo Igor ha deciso che voleva aiutare il suo paese. Fin da allora era interessato alle scienze ed ha deciso di sviluppare le proprie conoscenze per creare robot per lo sminamento.

Igor ha collaborato con scienziati di tutto il mondo per sviluppare il drone e con una organizzazione umanitaria sul campo in Ucraina che si dedica allo sminamento dei territori del dopoguerra del paese. Secondo uno studio, sarebbero circa 14,5 milioni in Ucraina le persone che vivono in aree contaminate da mine antiuomo. In tutto il mondo, si stima che almeno 60 paesi siano contaminati da mine. Igor prevede di utilizzare il premio in denaro per sviluppare ulteriormente i suoi prototipi e aumentare la consapevolezza del problema delle mine antiuomo.