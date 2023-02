Grande successo per la seconda giornata del Festival della Canzone Cristiana Sanremo 2023

- Advertisement -

Ospiti Noel Robinson e Jnr Robinson, star internazionali della Christian Music, la soprano italo-americano Mariana Altamira, la cantante Arianna Fracasso e Padre Luca Arzenton con Shout Koinonia

AgenPress. Il secondo appuntamento della tre giorni del Festival della Canzone Cristiana Sanremo 2023, che sta svolgendosi nell’Antico Teatro della Federazione Operaia di Sanremo, a partire dal 9 febbraio 2023 fino all’11 febbraio 2023, dalle ore 15.00 alle 19.00, trasmesso, in diretta mondiale su Cristian Music TV Channel sul sito www.sanremofestivaldellacanzonecristiana.it, e, in diretta radiofonica, su Radio Mater, ha registrato oggi pomeriggio un grande entusiasmo da parte del pubblico, sia per le canzoni in gara, sia per la partecipazione, molto attesa, degli ospiti illustri, amati anche a livello internazionale.

I Conduttori, la bellissima attrice Daniela Fazzolari e Fabrizio Venturi, il quale è anche Direttore artistico del Festival, hanno salutato le Istituzioni presenti alla manifestazione, patrocinata dalla Regione Liguria, dalla Provincia di Imperia e dalla S.I.A.E.

Il primo a salire sul palco è stato Nazareno Carchidi, con il brano “Come ti ho visto in quel film”, successivamente il Gruppo Nova con la canzone “Passio”, Calotta Santandrea con la sua “Sei Qui nell’anima”, i Saul City con “Cosa posso darti”, Piero Chiappano con “Una Carezza leggera”, Piernicola Dallazeta con “Alla ricerca del mio Dio” e il duo Nico Calcano e Angelo Laganà con “Papa Francesco uno di noi”.

A sorpresa entra sul palco il terzo presentatatore, il DJ radiofonico Mitch di Radio 105 che, con Fabrizio Venturi e Daniela Fazzolari, hanno presentato la soprano italo-argentina Mariana Altamira, ospite in coppia con il tenore Luigi Corrias.

A riprendere la gara i concorrenti Naelia con “Tu che sei la luce” e Donato Boschi con “Ripeti con me”.

È poi salito sul palco del Teatro della Federazione Operaia il primo grande ospite internazionale Jnr Robinson, artista gospel acclamato nel Regno Unito, il quale riscuote un grande successo internazionale. Ha vinto, infatti, il Gospels Award come “Miglior cantante dell’anno” con il Black Soul Gospel Choir.

Jnr Robinson ha emozionato la platea realizzando una grande performance vocale con i brani” So much you” e “The way you see it”.

A riprendere la gara i due cantanti Nothingless con il brano “L’amore di Gesù” e Don Rossano Eutizi “Nel mio silenzio”.

E’ stata poi la volta di altri due grandi ospiti, presentati da Daniela Fazzolari: la band musicale Padre Luca Arzenton con Shout! Koinonia e la cantante Arianna Fracasso. Luca Arzenton è un sacerdote e musicista della Koinonia, che ha al suo attivo diverse composizioni di canti di lode, musica di evangelizzazione e musica liturgica. La cantante Arianna Fracasso, vincitrice del Premio Lucio Dalla 2022, è stata Cantore Solista nell’Opera Macbeth di G. VERDI , diretta dal Maestro Riccardo Muti nel Teatro del “Maggio Musicale Fiorentino” di Firenze.

Dopo l’esibizione dei due ospiti a salire sul palco la cantante in gara Tamara Medici con “Gridalo”.

Fabrizio Venturi, in seguito, ha presentato il grande ospite della seconda edizione del Cristian Music Festival, Noel Robinson, artista famoso a livello internazionale, icona della Musica Cristiana, che riempie gli stadi di tutto il mondo. Si è contraddistinto in tutto il mondo per la sua particolarità vocale e il suo stile unico di suonare la chitarra, che gli ha consentito di scalare le vette della musica cristiana britannica e di diventare uno degli artisti mondiali più famosi della Christian music.

I suoi successi sono ampiamente riportati nel libro “British Black Gospel”, scritto da Steve Alexander Smith.

Noel Robinson si è esibito con due brani del suo repertorio, emozionando il pubblico in sala e il pubblico a casa, che ha assistito alla performance musicale del più celebre musicista della musica cristiana.

Ha cantato due brani: “Grace Alive” e “Outrageous Love” ed un tripudio di applausi ha scosso e rallegrato il Teatro.

A chiudere il secondo giorno del Festival è stato Giuseppe Santilli, il quale ha cantato “Verbum Dei”.

Appuntamento a domani per la proclamazione del vincitore della seconda edizione del Festival della Canzone Cristiana Sanremo 2023

Nella foto: Noel Robinson