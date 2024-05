Potenza: cane chiuso in una gabbia e abbandonato in un furgone. Carabinieri lo traggono in salvo. Denunciato il proprietario

AgenPress. Il cane è il miglior amico dell’uomo ma spesso non è vero il contrario e l’incondizionato amore dei nostri amici a quattro zampe è ripagato con la peggiore delle monete: l’abbandono.

È quanto accaduto ieri mattina nel centro di Potenza dove i Carabinieri della locale Stazione, impegnati nella perlustrazione del territorio, hanno udito dei latrati provenire dall’interno di un furgone parcheggiato a lato strada con porte e finestrini chiusi. Affacciatisi all’interno, i militari hanno notato una gabbia all’interno della quale si dimenava e guaiva disperato il tenero animale che rivolgeva, da dietro le sbarre, un mesto sguardo di aiuto.

I Carabinieri hanno subito compreso che si doveva agire senza alcun ritardo: richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco per accedere all’interno del veicolo, hanno così liberato la povera bestiola dalla sua prigionia per poi affidarla alle cure del personale veterinario dell’Asp di Potenza.

Identificato il proprietario del mezzo e del cane in un 30enne della provincia, l’uomo è stato deferito in stato di libertà per abbandono di animali e dovrà ora rendere conto all’Autorità Giudiziaria potentina della sua biasimevole condotta.