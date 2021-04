Giorgia Meloni: imprenditori italiani oltre al danno, la beffa

AgenPress. Imprese, commercianti, artigiani, il motore produttivo dell’Italia, dopo essere stati enormemente danneggiati da oltre un anno di chiusure e limitazioni tuttora vigenti, devono anche subire la beffa di veder aumentare la tassa sui rifiuti che ha raggiunto, l’anno scorso, il livello record di 9,73 miliardi e di veder aumentare la pressione fiscale passata dal 42,4% del 2019 al 43,1% del 2020 come certificato dall’Istat, con una pressione fiscale reale ben più elevata, stimata oltre il 48%.

A tutto ciò si aggiunge l’ulteriore presa in giro dei ristori previsti dal decreto Sostegni che, nel migliore dei casi, coprono appena il 5% della perdita di fatturato subita nel 2020. È necessario sin da subito iniziare a programmare riaperture progressive in sicurezza: non si può attendere oltre.

Lo dichiara, in una nota, Giorgia Meloni leader di Fratelli d’Italia.