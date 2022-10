AgenPress – Il ministro degli Affari esteri Dmytro Kuleba ha negato le dichiarazioni della parte russa sui presunti piani dell’Ucraina di inscenare una provocazione usando una “bomba sporca”.

Lo afferma nel suo post su Twitter , riporta Ukrinform.

“Le bugie della Russia sui presunti piani dell’Ucraina di utilizzare una “bomba sporca” sono tanto assurde quanto pericolose. Innanzitutto, l’Ucraina è parte impegnata del Tnp (Trattato sulla non proliferazione delle armi nucleari – ndr): non abbiamo “bombe sporche” e non prevediamo di averle. In secondo luogo, i russi spesso accusano gli altri di ciò che stanno pianificando”, ha sottolineato il capo del ministero degli Esteri.