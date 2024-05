Al Jazeera non è più accessibile sulle televisioni israeliane

AgenPress. Le trasmissioni televisive di Al Jazeera in Israele sono state interrotte oggi, in seguito alla decisione del governo di “chiudere” la rete televisiva del Qatar nel Paese e di confiscarne le apparecchiature.

Al Jazeera in arabo e Al Jazeera in inglese mostrano un messaggio su sfondo nero che dice: “Secondo la decisione del governo, la trasmissione della rete Al Jazeera è stata sospesa in Israele”.

I siti web della rete rimangono accessibili tramite la rete mobile israeliana.

In precedenza, Al Jazeera aveva condannato la decisione del governo israeliano di chiudere il suo ufficio in Israele, definendolo un “atto criminale”.

“Condanniamo questa azione criminale da parte di Israele che viola il diritto umano all’accesso alle informazioni”, ha detto Al Jazeera in arabo in un post sul social media X.

Il gabinetto israeliano del primo ministro Benjamin Netanyahu ha deciso oggi di sospendere Al Jazeera in Israele mentre continua la guerra a Gaza, sostenendo che l’emittente del Qatar rappresenta una minaccia per la sicurezza nazionale.