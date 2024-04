Usa. Biden: Netanyahu sta commettendo un “errore” nella gestione della guerra tra Israele e Hamas

AgenPress – Il presidente Joe Biden sempre più critico contro il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu nella guerra tra Israele e Hamas, ma non ha indicato alcun cambiamento significativo nella politica degli Stati Uniti nei confronti del suo alleato in Medio Oriente.

“Penso che quello che sta facendo sia un errore”, ha detto Biden in un’intervista a Univision andata in onda martedì sera in risposta alla domanda se Netanyahu fosse più preoccupato per la sopravvivenza politica che per l’interesse nazionale di Israele.

“Non sono d’accordo con il suo approccio”, ha aggiunto Biden nell’intervista, registrata mercoledì scorso.

Le osservazioni illustrano come Biden sia sempre più disposto a criticare pubblicamente Netanyahu in mezzo alle crescenti critiche da parte dei progressisti sulla gestione della guerra a Gaza da parte di Israele.

Biden il mese scorso ha elogiato il discorso del leader della maggioranza al Senato Chuck Schumer che criticava Netanyahu e chiedeva nuove elezioni in Israele. Schumer, DN.Y., ha sostenuto che Netanyahu ha permesso che “la sua sopravvivenza politica avesse la precedenza sui migliori interessi di Israele”.

Allo stesso tempo, Biden è stato anche criticato per non aver sostenuto i suoi commenti con condizioni sulla vendita di armi statunitensi a Israele. NBC News aveva precedentemente riportato la decisione degli Stati Uniti il ​​mese scorso di inviare più armi a Israele.

La settimana scorsa, più di tre dozzine di democratici al Congresso – inclusa l’ex presidente della Camera Nancy Pelosi della California – hanno firmato una lettera in cui esortava Biden a sospendere i trasferimenti di armi se “Israele non riesce a mitigare sufficientemente i danni ai civili innocenti a Gaza, compresi gli operatori umanitari”.

Nell’intervista a Univision, Biden ha affermato di chiedere agli israeliani “di chiedere semplicemente un cessate il fuoco, consentendo per le prossime sei, otto settimane l’accesso totale a tutto il cibo e le medicine che entreranno nel paese”.

“Ho parlato con tutti, dai sauditi ai giordani agli egiziani. Sono pronti a trasferirsi”, ha detto Biden. “Sono pronti a trasferire questo cibo. E penso che non ci siano scuse per non provvedere alle esigenze mediche e alimentari di quelle persone. Dovrebbe essere fatto ora.”

Biden era stato critico nei confronti di Netanyahu prima dell’attacco aereo israeliano del 1 aprile che ha ucciso sette operatori umanitari della World Central Kitchen, ma ha iniziato ad adottare una linea più dura dopo l’attacco.

“Israele non ha fatto abbastanza per proteggere gli operatori umanitari che cercano di fornire ai civili l’aiuto di cui hanno disperatamente bisogno”, ha detto la settimana scorsa .

Nei primi giorni dopo l’attacco di Hamas del 7 ottobre, Biden ha ripetutamente sottolineato che il suo sostegno a Israele era “corazzato”. Da allora ha dovuto fare i conti con l’interruzione dei suoi discorsi da parte dei manifestanti pacifisti e filo-palestinesi , nonché con una campagna che chiedeva agli elettori di esprimere voti di protesta per “non impegnato” piuttosto che per lui nelle primarie democratiche.

Martedì, le famiglie degli ostaggi statunitensi hanno incontrato il vicepresidente Kamala Harris, che ha fornito un aggiornamento sugli sforzi della Casa Bianca per riportare a casa gli ostaggi.

Netanyahu ha segnalato che Israele ha fissato una data per un’offensiva su Rafah, alla quale gli Stati Uniti si oppongono. La Casa Bianca ha sostenuto che “una grande operazione di terra a Rafah sarebbe un errore”, ha detto a marzo il portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale John Kirby.

Biden ha espresso “profonda preoccupazione” per un’offensiva israeliana a Rafah in una conversazione con Netanyahu il mese scorso, secondo la Casa Bianca.