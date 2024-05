Alla Portland State University 30 arrestati. La New York University richiede la polizia per liberare l’accampamento

AgenPress – La New York University ha richiesto assistenza alla polizia di New York per “disperdere l’accampamento illegale nella loro proprietà”.

“Secondo la loro richiesta, siamo sul posto e i nostri agenti forniranno assistenza con l’impareggiabile professionalità incarnata dai nostri agenti di polizia”, ​​ha dichiarato il vice commissario per le operazioni della polizia di New York, Kaz Daughtry, in una dichiarazione sui social media.

La polizia di Portland afferma che almeno 30 persone sono state arrestate per il loro coinvolgimento nelle proteste in corso presso la Portland State University.

“Ulteriori arresti sono stati effettuati nella biblioteca della PSU dopo che dei trasgressori sono entrati di nuovo illegalmente nell’edificio nonostante gli sforzi per metterlo in sicurezza”, ha detto la polizia nella sua dichiarazione. “Il conteggio preliminare è di 30 arresti nel corso della giornata. Gli agenti continueranno a monitorare l’attività criminale ed effettueranno arresti quando lecito e opportuno.”

Le autorità affermano che gli agenti hanno subito atti di vandalismo e un sospetto ha utilizzato un estintore contro un agente durante un alterco.

“Sette agenti sono rimasti feriti, il più grave è stato un infortunio al ginocchio che ha richiesto il trasporto in ambulanza all’ospedale. Altri feriti sono ancora in fase di valutazione o erano minori”, ha detto la polizia di Portland. Le identità degli arrestati verranno rese pubbliche una volta completata la lista completa.