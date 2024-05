Cina. Lanciata sulla Luna la sonda Chang’e-6. A bordo strumenti italiani. Obiettivo inviare l’uomo entro il 2030

AgenPress – La Cina ha lanciato una sonda per raccogliere campioni dal lato nascosto della Luna – per la prima volta al mondo – come parte del suo obiettivo di far sbarcare un essere umano sulla superficie lunare entro il 2030.

Un razzo che trasportava la sonda lunare Chang’e-6 è decollato dal centro di lancio spaziale di Wenchang , nella provincia di Hainan, nel sud della Cina, poco prima delle 17:30 (09:30 GMT).

La missione ha suscitato preoccupazione da parte del principale rivale della Cina, gli Stati Uniti, per le intenzioni geopolitiche di Pechino in quella che il capo della Nasa ha definito una nuova “corsa allo spazio”.

Dalla prima missione Chang’e nel 2007, dal nome della mitica dea cinese della luna, la Cina ha fatto passi da gigante nell’esplorazione lunare, riducendo il divario tecnologico con Stati Uniti e Russia.

Senza una linea di vista diretta con la Terra, Chang’e-6 deve fare affidamento su un satellite relè recentemente schierato in orbita attorno alla Luna durante la sua missione di 53 giorni, inclusa un’ascesa mai tentata prima dal lato “nascosto” della Luna al suo ritorno. ritorno a casa.

Lo stesso satellite supporterà altre due missioni senza equipaggio nel 2026 e nel 2028, volte a esplorare l’acqua del Polo Sud e a costruire un rudimentale avamposto con la Russia, nel tentativo di raggiungere l’obiettivo di Pechino di portare gli astronauti sulla Luna entro il 2030.

La missione trasporterà quattro carichi utili sviluppati attraverso la cooperazione internazionale. A bordo del lander Chang’e-6 si trovano strumenti scientifici provenienti da Francia, Italia e dall’Agenzia spaziale europea, mentre a bordo dell’orbiter si trova un piccolo satellite proveniente dal Pakistan.

Circa 50 ospiti provenienti da 12 paesi e organizzazioni internazionali sono stati invitati dalla CNSA a partecipare a un seminario incentrato sui carichi utili internazionali trasportati dal Chang’e-6 e ad assistere al lancio ad Hainan.

Nell’ambito della sua missione, il Chang’e-6 tenterà di recuperare campioni dal bacino di Aitken del polo sud, il più grande e antico cratere da impatto sulla Luna, situato sul lato permanentemente rivolto lontano dalla Terra. Gli esperti affermano che i campioni potrebbero rispondere a domande su un periodo significativo di attività del sistema solare miliardi di anni fa.

Se la missione dovesse avere successo, si prevede che l’Amministrazione spaziale nazionale cinese (CNSA) condividerà i campioni a livello internazionale, proprio come ha fatto con le rocce lunari raccolte durante la quinta missione Chang’e , la prima raccolta dopo le missioni Apollo statunitensi.

Dopo che la navicella spaziale avrà raggiunto la Luna, effettuerà un atterraggio morbido. Entro 48 ore dall’atterraggio, un braccio robotico verrà esteso per raccogliere rocce e terreno dalla superficie lunare, mentre un trapano verrà utilizzato per perforare il terreno. Il lavoro di rilevamento scientifico sarà svolto contemporaneamente.

I piani polari di Pechino hanno preoccupato la Nasa, il cui amministratore, Bill Nelson, ha ripetutamente avvertito che la Cina rivendicherebbe come proprie tutte le risorse idriche. Pechino afferma di restare impegnata nella cooperazione con tutte le nazioni per costruire un futuro “condiviso”.

Nelson ha anche messo in guardia contro la Cina che sta rafforzando le sue capacità spaziali utilizzando programmi civili per mascherare obiettivi militari, avvertendo che Washington deve rimanere vigile.

Gli Stati Uniti stanno pianificando di riportare gli astronauti sulla Luna entro il 2026 con la missione Artemis 3.