AgenPress. In relazione ad un’area inquinata, sita nel territorio del Comune di Bucine (AR), con la sentenza n. 409 del 10 aprile 2024 il TAR per la Toscana, ha annullato un ordine di bonifica emesso nel 2023 dalla Regione Toscana, poiché rivolto nei confronti di un produttore che, in applicazione dell’art. 188 del decreto legislativo n. 152 del 2006, aveva conferito i rifiuti ad un soggetto autorizzato al servizio pubblico di raccolta