Def. Capone (UGL): “Favorevoli a rendere strutturale taglio cuneo fiscale”

AgenPress. “L’UGL guarda con favore al Documento di economia e finanza approvato dal Consiglio dei Ministri con l’indicazione degli obiettivi programmatici, in vista della prossima legge di bilancio. In particolare, concordiamo sulla necessità di rendere strutturale il taglio del cuneo fiscale. Si tratta di una misura che l’UGL ritiene prioritaria per contrastare l’impatto dell’inflazione e rafforzare il potere d’acquisto dei lavoratori.

I dati relativi all’occupazione, sono particolarmente confortanti, è essenziale, dunque proseguire nella direzione intrapresa. È altresì fondamentale, da un lato, salvaguardare l’equilibrio dei conti pubblici considerando l’entrata in vigore dei nuovi parametri del Patto di Stabilità. Al contempo, occorrono nuovi strumenti per affrontare le numerose sfide che attraversa il mondo del lavoro, a partire dalla transizione digitale e energetica alla luce delle incognite legate all’instabilità quadro internazionale. L’UGL auspica, pertanto, la prosecuzione del tavolo di confronto fra Governo e parti sociali per discutere delle misure necessarie a rafforzare i diritti e le tutele dei lavoratori”.

Lo ha dichiarato Paolo Capone, Segretario Generale dell’UGL, in merito al via libera del Consiglio dei Ministri al Documento di economia e finanza.