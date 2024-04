Regione Lazio. Sara Battisti (PD): nei primi messi dell’anno raddoppiate morti e cresciuti infortuni

AgenPress. “I numeri diffusi dalla Cgil di Roma e Lazio in occasione degli Stati Generali per la Salute e la sicurezza sul lavoro sono impietosi e molto preoccupanti. Nei primi due mesi dell’anno sono raddoppiate le morti e sono già oltre 6.000 gli infortuni sul lavoro, molti dei quali gravissimi. È una strage silenziosa che va assolutamente fermata e spiace constatare che la Regione Lazio non stia dando seguito agli impegni assunti in consiglio regionale relativamente agli adempimenti previsti dalla legge a tutela dei lavoratori approvata nella scorsa consiliatura, a partire dell’adozione del piano strategico”.

Così in una nota Sara Battisti, consigliera regionale del Partito democratico del Lazio.

“Bene, dunque, le proposte del segretario Natale Di Cola: maggiore coordinamento con tutte le forze ispettive, piano straordinario di assunzioni per agevolare il pubblico nella sua opera, piano di investimenti su formazione, qualificazione delle imprese e applicazione dei contratti. Costruire un argine a questa mattanza è doveroso. La sicurezza sul lavoro – conclude – deve rappresentare una priorità assoluta”.