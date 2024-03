Ucraina. I russi colpiscono la centrale idroelettrica Dnipro di Zaporizhzhia. La situazione è sotto controllo.

AgenPress – La Russia ha lanciato un altro attacco con droni e missili su larga scala contro le città ucraine nella notte del 22 marzo, prendendo di mira le città di Kharkiv, Zaporizhzhia e Kryvyi Rih, mirando principalmente alle infrastrutture energetiche. Attacchi sono stati segnalati anche nelle regioni di Khmelnytskyi, Odesa, Mykolaiv, Vinnytsia, Kirovohrad, Lviv, Poltava e Ivano-Frankivsk.

Le autorità regionali hanno affermato che tra le vittime segnalate finora ci sono almeno tre morti e 19 feriti.

“Il nemico ha lanciato uno dei più grandi attacchi al settore energetico ucraino nelle ultime settimane”. Lo ha scritto su Facebook il ministro dell’Energia Herman Halushchenko.

“L’obiettivo non è solo danneggiarlo, ma, proprio come l’anno scorso, causare uno sconvolgimento su larga scala nel sistema energetico del Paese”. Le forze russe hanno lanciato una campagna di attacchi di massa contro la rete elettrica ucraina tra la fine del 2022 e l’inizio del 2023, ma non sono riuscite a metterla fuori combattimento.

La centrale idroelettrica Dnipro di Zaporizhzhia , la più grande centrale idroelettrica dell’Ucraina, è stata colpita durante l’attacco, ha annunciato Ukridroenergo il 22 marzo. La società ha segnalato un incendio nella centrale ma ha affermato che non vi è alcuna minaccia di violazione, aggiungendo che la situazione è sotto controllo.

Il traffico attraverso la diga del Dnipro di Zaporizhzhia è stato bloccato in seguito all’attacco russo, ha detto la polizia dell’oblast di Zaporizhzhia.

Un filobus è stato colpito e ha preso fuoco quando un proiettile russo ha colpito la diga, ha detto Petro Andriushchenko, consigliere del sindaco in esilio di Mariupol.

La Procura generale ha affermato che almeno una persona è stata uccisa in seguito all’attacco alla diga e alla centrale elettrica.

Ci sono state notizie contrastanti sul numero di vittime nell’oblast di Zaporizhzhia. Il servizio statale di emergenza ha detto alle 10:48 ora locale che 10 persone erano rimaste ferite .

Il governatore Ivan Fedorov ha detto in precedenza che i missili russi hanno distrutto quattro case e danneggiato oltre 40 nella città vera e propria.

Situata sul fiume Dnipro, appena a nord del bacino idrico di Kakhovka , la diga è lunga 800 metri e contiene un serbatoio d’acqua di circa 3,3 chilometri cubi. L’anno scorso, le forze russe hanno distrutto la diga di Kahkovka e l’adiacente centrale idroelettrica situata a valle della diga di Dnipro, provocando una catastrofe umanitaria ed ecologica in tutta l’Ucraina meridionale.

Nella notte del 22 marzo, le forze russe hanno colpito anche le infrastrutture energetiche della città di Kharkiv, provocando la quasi completa perdita di energia elettrica nella città. Sono state segnalate almeno 15 esplosioni.

Le autorità regionali hanno anche affermato che le infrastrutture critiche sono state colpite nell’oblast di Dnipropetrovsk, in particolare a Kryvyi Rih, così come nei distretti di Pavlohrad, Kamianske e Dnipro. Non sono state segnalate vittime.

La centrale nucleare di Zaporizhzhia , la più grande centrale nucleare d’Europa attualmente occupata dalla Russia, si trova in una situazione “estremamente pericolosa” in seguito all’attacco, ha annunciato Energoatom .

Una linea elettrica esterna che collega la centrale al sistema energetico ucraino è stata interrotta in seguito agli scioperi, ha affermato la società statale ucraina. Al momento è rimasta solo una connessione alla rete elettrica ucraina.

“La situazione è estremamente pericolosa e minaccia di provocare un’emergenza. Se l’ultima comunicazione con la rete elettrica nazionale viene interrotta, la centrale nucleare di Zaporizhzhia subirà un altro blackout”, ha detto il capo di Energoatom Petro Kotin.