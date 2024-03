Vittoria Putin. Meloni su parole Salvini: maggioranza coesa. PPE: si vergognerà di quello che ha detto

AgenPress – “La posizione del governo è molto chiara, il centrodestra è una maggioranza molto coesa, come si dimostra nell’unico modo in cui si può dimostrare la coesione di una maggioranza, e cioè nella velocità di attuazione e nella chiarezza di attuazione della linea di un governo. Quello che noi abbiamo fatto in questo anno e mezzo con la velocità con cui lo abbiamo fatto, e la chiarezza che abbiamo dimostrato in politica estera, tutto questo racconta di una maggioranza coesa”, ha commentato il premier Giorgia Meloni in un’intervista ad Agorà in onda domani, sullo stato di salute della maggioranza dopo le parole di Matteo Salvini sul voto russo.

Sulle parole di Salvini è intervenuta anche l’eurodeputata lituana Rasa Juknevičienė, vicepresidente del gruppo e responsabile per gli affari esteri del Ppe.

“I leader uccisi dell’opposizione ora non possono spiegare a Matteo Salvini perché hanno perso. Ma la storia risponderà, come ha fatto, con la caduta di tutti i dittatori. E poi, ministro Salvini, lei si vergognerà di queste parole sulla vittoria di Putin”.