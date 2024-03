Russia. Mogli soldati russi: la vittoria di Putin è uno “sputo in faccia, una vera e propria falsificazione”

AgenPress – Le mogli dei soldati russi mobilitati che fanno campagna per il loro ritorno dall’Ucraina hanno detto lunedì che la vittoria di Vladimir Putin alle elezioni presidenziali del 15-17 marzo è stata uno “sputo in faccia”.

Le autorità elettorali russe avevano annunciato all’inizio della giornata che Putin si era assicurato il suo quinto mandato con l’87,28% dei voti, un nuovo record in un campo di gioco politico sgombrato da tutti i principali oppositori.

“I risultati elettorali non sono stati una sorpresa per noi. Ma l’87% è una vera e propria falsificazione, uno sputo in faccia”, ha scritto il movimento Put’ Domoi (“La strada verso casa”) sull’app di messaggistica Telegram.

“Questi risultati ci ricordano solo che il nostro lavoro non è ancora finito. Dobbiamo continuare ad andare avanti nonostante gli ostacoli e unirci per raggiungere il nostro obiettivo comune della smobilitazione”.

Il movimento inizialmente ha promesso fedeltà alla cosiddetta “operazione militare speciale” di Mosca in Ucraina, e successivamente alla mobilitazione “parziale” di circa 300.000 riserve alla fine del 2022.

Tuttavia, il gruppo è diventato sempre più ostile nei confronti di Putin dopo aver visto la sua riluttanza a riportare a casa i soldati mobilitati da più di un anno in servizio.

I blogger favorevoli alla guerra con un ampio seguito sui social media hanno anche gradualmente invitato Putin a smobilitare le reclute mentre l’invasione russa dell’Ucraina entra nel suo terzo anno.