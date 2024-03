La NATO e l’Ucraina su modernizzazione dei processi di appalto per la difesa

AgenPress – I delegati della NATO e dell’Ucraina si incontreranno questa settimana in una conferenza a Lussemburgo per discutere della modernizzazione dei processi di appalto della difesa dell’Ucraina per renderli più rapidi, più sostenibili e più trasparenti.

Questo è quanto si legge in una dichiarazione pubblicata sul sito web dell’alleanza militare.

“Questa settimana si svolgerà a Lussemburgo una conferenza che segnerà una nuova fase nel partenariato della NATO con l’Ucraina. I delegati della NATO e dell’Ucraina si incontreranno per discutere la modernizzazione dei processi di appalto della difesa dell’Ucraina per renderli più rapidi, più sostenibili e più trasparenti. Stacy Cummings, Direttore Generale dell’Agenzia per il sostegno e gli appalti della NATO, aprirà i lavori della conferenza e tra i relatori figurano il viceministro della difesa ucraino Dmytro Klymenkov e Tom Goffus, il segretario generale aggiunto per le operazioni della NATO,” si legge nella nota.

Il miglioramento degli appalti della difesa rimane una priorità assoluta per l’Ucraina e che la NATO è impegnata a fornire assistenza in questo processo per garantire che sia allineato con le migliori pratiche degli alleati.

“La NATO continuerà a sostenere l’Ucraina nella massima misura, in ogni fase”, si legge nella dichiarazione.

La revisione degli appalti strategici della difesa NATO-Ucraina fa parte del pacchetto globale di assistenza dell’Alleanza, un’iniziativa lanciata nel 2016 per sostenere la capacità dell’Ucraina di rafforzare la propria sicurezza e di attuare riforme di ampio respiro. L’esame, promosso dalla Norvegia e condotto su richiesta del Ministero della difesa ucraino, è condotto da esperti in materia provenienti da tutta la NATO e dall’Ucraina, in stretta collaborazione con l’agenzia di approvvigionamento della NATO.

Lo scopo della revisione è aiutare l’Ucraina a riformare il proprio sistema di appalti della difesa e ad allinearlo alle migliori pratiche e agli standard della NATO. Le sue raccomandazioni promuoveranno maggiore responsabilità, trasparenza e interoperabilità, contribuendo a spianare la strada alla futura adesione dell’Ucraina all’Alleanza.

La conferenza di questa settimana ha rappresentato l’inizio della prima fase della Revisione che prevede la creazione di gruppi di lavoro per sviluppare una serie di raccomandazioni politiche da approvare al vertice di Washington di luglio.