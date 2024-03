Basilicata. Azione di Calenda sosterrà il presidente uscente Vito Bardi (FI). Gasparri: il campo largo l’abbiamo fatto noi

AgenPress – Alle Regionali in programma in Basilicata il 21 e il 22 aprile Azione sosterrà il governatore uscente Vito Bardi (Forza Italia), ricandidato alla guida della coalizione di centrodestra. Lo hanno annunciato il segretario lucano del partito, Donato Pessolano, e il consigliere regionale Marcello Pittella.

“Dopo mesi di tentativi per costruire un’alleanza riformista in una regione dove il nostro partito ha conquistato una centralità prendendo il 12.2% alle elezioni politiche, abbiamo dovuto prendere atto della volontà del Pd e del M5S di tenere Azione fuori dalla coalizione”.

“In Basilicata il campo largo l’abbiamo fatto noi. Questo è il titolo. Noi di Forza Italia abbiamo molto insistito su Bardi, consapevoli che c’erano un po’ di problemi nel campo altrui”, ha detto il presidente dei senatori di Forza Italia Maurizio Gasparri.

“Pittella non è riuscito a trovare intese a sinistra, Speranza non ha voluto candidarsi perché sostiene di giocare in serie A e di non voler tornare ‘in serie B’, offendendo la sua regione, e Lacerenza, in modo nobile, ha scelto di anteporre i suoi pazienti alla campagna elettorale. Oggi Mieli sul Corriere della Sera ha scritto un articolo monumentale con un ammonimento alla sinistra: ‘Così non andate da nessuna parte'”.