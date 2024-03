Elezioni farsa in Russia. L’auto-elogio del dittatore. “Siamo più forti, nessuno ci intimidirà”

AgenPress – I russi in tutto il paese e all’estero hanno espresso il loro voto nell’ultimo giorno di votazioni per le elezioni presidenziali del 2024, che hanno consegnato a Vladimir Putin altri sei anni al potere.

Coloro che si oppongono al Cremlino hanno formato lunghe file nei seggi elettorali e nelle ambasciate all’estero per la protesta “Mezzogiorno contro Putin” indetta dagli alleati del defunto leader dell’opposizione Alexei Navalny.

Di fronte alla prevedibile vittoria di Putin, l’opposizione russa ha cercato di dare prova di forza. Lunghe code si sono formate in diversi seggi elettorali a Mosca e in altre città russe mentre la gente rispondeva alla chiamata della vedova del più importante oppositore del presidente, Alexei Navalny, per recarsi alle urne domenica a mezzogiorno.

Yulia Navalnaya ha esortato i suoi sostenitori ad apparire in massa nella simbolica dimostrazione di forza, etichettata “Mezzogiorno contro Putin”. Suo marito ha approvato il piano prima di morire improvvisamente in una prigione artica un mese fa.

Yulia è stata accolta con grandi applausi e cori da parte degli elettori e ha ringraziato le persone per essere intervenute in onore di suo marito.

Vladimir Putin nel suo discorso al quartier generale della sua campagna elettorale nel Gostiny Dvor di Mosca ha sottolineato che la sua vittoria alle elezioni consentirà alla Russia di consolidare la società e diventare “più forte ed efficace”. “Nessuno sopprimerà mai la Russia quando saremo consolidati, siamo una famiglia unita”, ha detto.

“Non importa quanto abbiano cercato di spaventarci, di sopprimere la nostra volontà, la nostra coscienza, nessuno ci è mai riuscito nella storia. Hanno fallito ora e falliranno in futuro”, ha aggiunto, tra l’esultanza dei suoi supporter. La mia vittoria, ha aggiunto, dimostra che la Russia ha fatto bene a scegliere la sua strada attuale.

“Il risultato delle elezioni rappresenta la totale fiducia dei cittadini, sul fatto che faremo tutto come da programma”. Putin ha espresso un ringraziamento anche ai soldati che combattono in Ucraina. Ha poi sottolineato che la sua vittoria alle elezioni consentirà alla Russia di consolidare la società e diventare “più forte ed efficace”.

Parlando ai giornalisti dopo che i risultati elettorali prevedevano una vittoria schiacciante, il presidente russo Vladimir Putin ha elogiato la Cina per il suo successo sulla scena mondiale.

Putin ha affermato che le relazioni tra Cina e Russia sono sostenibili ed è sicuro che diventeranno più forti nei prossimi anni.

Le sanzioni contro la Cina sono destinate a fallire, ha aggiunto. Putin ha anche affermato che non esiste democrazia in Occidente, compresi gli Stati Uniti. Il sistema elettorale è più trasparente in Russia che negli Stati Uniti.

Vladimir Putin ha affermato che la Russia deve rafforzare il suo esercito e che farà tutto il possibile per risolvere i compiti di quella che ha definito “operazione militare speciale” della Russia in Ucraina.

La Russia ha lanciato un’invasione su larga scala dell’Ucraina nel febbraio 2022.

Putin ha detto che le forze armate russe avanzano ogni giorno in Ucraina e che le forze di Mosca hanno l’iniziativa sul campo di battaglia.

Putin ha affermato che la protesta elettorale “di mezzogiorno contro Putin” , in cui i russi hanno seguito l’appello del defunto leader dell’opposizione Alexei Navalny di recarsi a votare a mezzogiorno, non ha avuto alcun effetto. Dovrebbero essere puniti coloro che hanno impedito ad altri di votare con atti di vandalismo, ha affermato.

Definendo triste la morte di Navalny, Putin ha detto che il politico dell’opposizione non avrebbe dovuto tornare in Russia dalla Germania. Putin ha detto che prima della morte di Navalny, la Russia aveva acconsentito allo scambio di prigionieri di Navalny con persone detenute in Occidente.

Poco prima, in un discorso ai sostenitori, Putin ha ringraziato i russi che erano andati a votare, affermando che il risultato delle elezioni presidenziali permetterà alla società russa di consolidarsi e rafforzarsi.