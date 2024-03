Elezioni farsa in Russia. Exit poll: Putin rieletto con una maggioranza schiacciante

AgenPress – Secondo gli exit poll statali russi, Vladimir Putin si è assicurato domenica la vittoria ampiamente attesa alle elezioni presidenziali russe con l’87,8% dei voti.

L’exit poll pubblicato dal sondaggista statale FOM mostrava il candidato del Partito comunista Nikolay Kharitonov al secondo posto con il 4,7% dei voti, mentre Vladislav Davankov del Partito Nuovo Popolo di centro-destra è arrivato terzo con il 3,6%. Leonid Slutsky del Partito Liberal Democratico Russo di estrema destra è arrivato ultimo con il 2,5%.

Alla chiusura delle urne, la Commissione elettorale centrale ha riportato un’affluenza alle urne pari al 74,22%, la più alta nella storia della Russia.

Le elezioni presidenziali, svoltesi in Russia e nei territori ucraini occupati, sono state le prime nella storia della Russia a svolgersi nell’arco di tre giorni, da venerdì a domenica. I cittadini hanno anche potuto esprimere il proprio voto online in 27 regioni e nella Crimea occupata.

Migliaia di persone si sono messe in fila vicino ai seggi elettorali e alle ambasciate domenica a mezzogiorno per prendere parte alla campagna Mezzogiorno contro Putin, progettata per mostrare l’affluenza di massa degli elettori dell’opposizione. Almeno 74 persone sono state arrestate domenica in Russia per essersi presentate al voto a mezzogiorno, ha riferito il gruppo per i diritti umani OVD-Info .

Le elezioni sono state segnate anche da numerosi casi di sabotaggio, con persone che hanno versato colorante nelle urne o hanno tentato di incendiare i seggi elettorali. Almeno 61 procedimenti penali sono stati aperti in tutto il Paese per “violazioni legate alle elezioni”, ha detto domenica sera un rappresentante del ministero degli Interni russo.