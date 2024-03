AgenPress – Gli attacchi di droni ucraini hanno preso di mira tre raffinerie di petrolio nel profondo territorio russo, in quello che il presidente Vladimir Putin ha descritto come un tentativo di interrompere le imminenti elezioni presidenziali.

Il 13 marzo, un attacco di droni ha provocato un incendio nello stabilimento di Ryazan di Rosneft PJSC vicino a Mosca, uno dei più grandi impianti di lavorazione del greggio del paese. Inoltre, un attacco di droni ha interrotto le operazioni nella più piccola raffineria di Novoshakhtinsk nella regione meridionale di Rostov.

Questi incidenti, insieme a un attacco simile allo stabilimento di Norsi di Lukoil PJSC il 12 marzo, hanno causato notevoli disagi, riferisce Bloomberg . I tre impianti colpiti dai droni ucraini nei giorni scorsi rappresentano circa il 12% della capacità di lavorazione del petrolio della Russia.

L’Ucraina ha utilizzato sempre più frequentemente i droni per colpire importanti impianti petroliferi russi dal Mar Nero al Mar Baltico.

La Russia ha affermato di aver abbattuto 65 droni ucraini sul suo territorio durante la notte e la mattina del 13 marzo. Il ministero della Difesa del paese ha affermato che le sue forze avrebbero intercettato un drone sull’oblast di Leningrado, uno sull’oblast di Ryazan, otto sull’oblast di Bryansk, otto sull’oblast di Kursk, 12 sull’oblast di Belgorod e 35 sull’oblast di Voronezh.

Gli attacchi ucraini nelle regioni russe “hanno lo scopo, se non di frustrare le elezioni in Russia, almeno di interferire con esse”, ha detto Putin in un’intervista al servizio di stampa statale RIA Novosti. “Un altro obiettivo è ottenere una sorta di carta vincente in un possibile processo di negoziazione”.

I cittadini russi voteranno alle elezioni presidenziali previste dal 15 al 17 marzo. Vladimir Putin si candida alla presidenza per la quinta volta, cercando di estendere il suo governo per altri sei anni, almeno fino al 2030.