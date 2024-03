FT. L’UE si avvicina ad un accordo sull’aggiunta di 5,5 mld di dollari al fondo per la difesa dell’Ucraina

AgenPress – I paesi dell’UE sono vicini a un accordo per aggiungere 5 miliardi di euro (5,5 miliardi di dollari) a un fondo utilizzato per fornire assistenza militare all’Ucraina, ha riferito il Financial Times il 12 marzo, citando quattro funzionari anonimi informati delle discussioni.

Il fondo noto come European Peace Facility (EPF) è stato in gran parte esaurito poiché gli stati membri non sono d’accordo sul modo migliore per ricostituirlo e sbloccare ulteriore denaro per l’Ucraina.

L’accordo, che dovrebbe essere formalmente approvato dagli Stati membri il 13 marzo, dovrebbe consentire ai paesi dell’UE di rimborsare le loro forniture per la difesa a Kiev.

Darà la priorità alle armi prodotte all’interno dell’UE ma non escluderà quelle prodotte al di fuori del blocco, ha scritto il FT . Questa decisione ricorda i disaccordi su come finanziare il milione di proiettili di artiglieria promessi per l’Ucraina, con alcuni membri che spingono per dare priorità alle società di difesa europee.

Gli stati più grandi che contribuiscono all’EPF si sono precedentemente lamentati del fatto che i paesi più piccoli con scorte di attrezzature dell’era sovietica hanno inviato attrezzature militari obsolete in Ucraina e hanno utilizzato i rimborsi per modernizzare i propri arsenali.

Il FT ha riferito a febbraio che paesi come Germania e Francia vogliono eliminare gradualmente il modello di rimborso quest’anno e concentrare invece i fondi UE direttamente sui contratti di armi all’interno del continente.

Le forniture di armi straniere sono ora fondamentali per l’Ucraina poiché l’assistenza da parte degli Stati Uniti , un importante donatore militare, è bloccata da mesi a causa di lotte politiche interne.