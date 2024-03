Previsioni Meteo del giorno 12 Marzo 2024

AL CENTRO – Al mattino cieli coperti sulle regioni Adriatiche, con qualche rovescio in Abruzzo; neve sull’Appennino centrale dai 1200 metri. Al pomeriggio instabilità in aumento sui rilievi, con nevicate dai 1500 metri, sereno o poco nuvoloso altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli poco o irregolarmente nuvolosi.

AL SUD E SULLE ISOLE – Instabilità al mattino sulle regioni peninsulari con neve in Appennino dai 1200-1300 metri, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio non sono previste variazioni con quota neve in lieve rialzo, qualche pioggia anche sulla Sicilia orientale. In serata residua instabilità su Campania, Basilicata e Calabria; migliora nella notte.