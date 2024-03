Ucraina. Attacco missilistico russo su Odessa durante la visita del primo ministro greco con Zelensky. 5 vittime

AgenPress – La Russia ha lanciato un missile su Odessa durante una visita del primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis, ha detto ai giornalisti il ​​presidente Volodymyr Zelensky il 6 marzo.

Mitsotakis ha detto in una conferenza stampa congiunta con Zelensky che il presidente e il suo staff gli stavano facendo fare un giro del porto di Odessa quando ha sentito la sirena del raid aereo.

“Eravamo al porto. Il presidente Zelensky e il suo team ci hanno spiegato l’importanza del porto e ci hanno spiegato cosa si stava facendo per ripristinarlo. In particolare, abbiamo visto quali danni sono stati arrecati al porto dagli attacchi. Alla fine “Durante la visita, abbiamo sentito una sirena d’incursione aerea e forti esplosioni vicino a noi. Questa è un’esperienza impressionante, capiamo che questa guerra colpisce tutti e non risparmia nessuno”, ha detto Mitsotakis.

“Poco dopo, mentre stavamo salendo sulle nostre auto, abbiamo sentito una forte esplosione. Penso che questo sia un motivo in più per cui tutti i leader europei dovrebbero venire in Ucraina”, per “vivere la guerra in prima persona”

Il membro del gabinetto greco Stavros Papastavrou ha confermato ai media greci all’inizio della giornata che non ci sono stati feriti tra la delegazione greca, ma l’esplosione è avvenuta a circa 150 metri di distanza, secondo il quotidiano greco Kathimerini .

L’allarme aereo è suonato intorno alle 10:40 ora locale. Il portavoce della Marina Dmytro Pletenchuk ha successivamente confermato che la Russia aveva preso di mira le infrastrutture portuali di Odessa, uccidendo cinque persone .

“Abbiamo visto questo attacco oggi. Vedete con chi abbiamo a che fare, a loro non importa dove colpiscono”, ha detto Zelensky .

Dopo l’incontro tra Zelensky e Mitsotakis al porto, i due leader hanno poi visitato un edificio di nove piani che è stato danneggiato da un attacco di droni russi il 2 marzo. L’attacco ha ucciso 12 persone , tra cui cinque bambini.

Odessa è da tempo sede della diaspora greca e Mitsotakis ha incontrato i rappresentanti di questa comunità durante la sua visita.

“Insieme a Mariupol , dopo tutto, Odessa è stata per molti secoli un centro vitale dell’ellenismo sulle rive del Mar Nero”, ha detto Mitsotakis.

“Odesa è un’area di prima priorità e dove vogliamo concentrare i programmi di ricostruzione della Grecia “, ha detto Mitsotakis.

Mitsotakis ha annunciato nell’agosto 2023 che la Grecia intende aiutare Odessa a ricostruire il suo centro storico .

Mitsotakis ha detto di aver scelto di visitare Odessa e non Kiev, in parte a causa dei collegamenti greci della città portuale.

“È stato qui che è stata fondata la Società degli Amici”, ha detto Mitsotakis, riferendosi a un movimento rivoluzionario del XIX secolo che mirava a liberare la Grecia dall’occupazione ottomana.

Mitsotakis ha anche affermato di voler “dimostrare la grandissima importanza economica di Odessa come porto principale delle esportazioni ucraine verso l’Europa e nel mondo”.

“È estremamente importante mantenere aperto questo canale di spedizione in modo che l’Ucraina possa esportare i suoi prodotti”.

Più di 30 milioni di tonnellate di prodotti agricoli sono stati esportati attraverso i porti di Odessa e dintorni dall’agosto 2023, quando l’Ucraina ha istituito un nuovo corridoio marittimo dopo che la Russia ha terminato unilateralmente l’accordo sui cereali del Mar Nero.