Roma. La Sapienza valuterà la frase di Donatella Di Cesare sulla morte di Barbara Balzerani

AgenPress – “La dichiarazione resa pubblica e poi rimossa dalla professoressa Donatella Di Cesare è stata trasmessa già da ieri alla valutazione e al giudizio dei competenti organi di ateneo. Sulla base di quanto previsto dalla normativa che regola il funzionamento dell’università la Sapienza ha avviato un iter di cui è stato informato il ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini”. Lo rende noto l’ateneo.

“La tua rivoluzione è stata anche la mia. Le vie diverse non cancellano le idee. Con malinconia un addio alla compagna Luna”: aveva scritto sui social Donatella Di Cesare, 67 anni, docente, editorialista, saggista e filosofa, pubblicate sotto una foto della brigatista Barbara Balzerani, scomparsa a Roma. Balzerani ha partecipato a numerosi omicidi delle Br e al sequestro del leader della Dc, Aldo Moro.

La rettrice dell’Università La Sapienza di Roma Antonella Polimeni esprime “sconcerto” per quanto dichiarato sui social media dalla professoressa Donatella Di Cesare in merito alla scomparsa di Barbara Balzerani. A nome di tutta la Comunità accademica, Polimeni ricorda “l’altissimo tributo di sangue pagato dall’Università Sapienza nella stagione del terrorismo, conferma la ferma condanna di ogni forma di violenza e prende le distanze da qualsiasi dichiarazione di condivisione o vicinanza a idee, fatti e persone che non rispettano o hanno rispettato le leggi della Repubblica e i principi democratici espressi dalla Costituzione”.

Di Cesare replica di aver “sempre condannato ogni metodo violento e ogni strategia terroristica. Nulla mi sta più a cuore della democrazia nel senso più pieno di questa parola. Mi sono subito resa conto che quel post, nella sua estrema stringatezza, poteva dare adito a un fraintendimento del mio pensiero, come in effetti purtroppo è avvenuto. Sono molto dispiaciuta per l’incomprensione che le mie parole hanno generato. Sono sempre stata contro la violenza e ho sempre mirato alla pace”.