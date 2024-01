Taiwan. L’esercito si prepara ad un attacco cinese. Simulazione in corso nell’isola

AgenPress – L’esercito ha simulato uno scenario in cui la Cina trasforma improvvisamente una delle sue regolari esercitazioni intorno all’isola in un vero e proprio attacco, lo stesso giorno in cui la Cina ha organizzato un’altra “pattuglia di prontezza al combattimento” vicino a Taiwan, che la Cina rivendica come proprio territorio nonostante le obiezioni del governo di Taipei, afferma che le forze armate cinesi operano abitualmente nei cieli e nei mari intorno all’isola nel tentativo di fare pressione su Taiwan affinché accetti la sovranità cinese.

Il ministero della Difesa di Taiwan afferma che gli aerei e le navi da guerra cinesi spesso effettuano “pattuglie congiunte di prontezza al combattimento”. Mercoledì ha riferito di un’altra pattuglia simile, che ha coinvolto 22 aerei cinesi. Nell’esercitazione condotta davanti ai media nella contea orientale di Taitung, a Taiwan, truppe, carri armati e veicoli corazzati sono avanzati sul terreno mentre risuonavano le esplosioni, respingendo una forza d’invasione.

Il ministero della Difesa ha affermato che l’esercitazione “simulava l’esercito nemico che trasformava le esercitazioni in guerra durante pattuglie congiunte di prontezza al combattimento” con “persone nascoste” che guidavano attacchi aerei e assalti di commando su infrastrutture critiche e altri obiettivi. “L’esercitazione di contro infiltrazione su obiettivi critici ha dimostrato i risultati dell’addestramento delle nostre truppe in tempo di pace”, ha detto ai giornalisti l’ufficiale Ko Ting-yi. “Di fronte alle minacce nemiche sempre più frequenti, l’esercito ha continuato a fare progressi e a rafforzare il proprio addestramento, mentre le truppe hanno utilizzato un addestramento al combattimento realistico per migliorare le capacità di combattimento di base”.