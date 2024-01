Partecipazione dei lavoratori. Capone (UGL): ”Da sempre una nostra battaglia”

AgenPress. “La partecipazione dei lavoratori alla gestione e agli utili dell’impresa è un tema fondante della CISNAL prima e dell’UGL poi. Per questo motivo, in un momento storico che vede l’acuirsi delle disparità sociali, proponiamo di sottoscrivere un nuovo Patto per il Lavoro tra Governo, imprese e lavoratori. È necessario rivedere l’attuale modello di relazioni industriali.

L’UGL intende così garantire un contributo più consapevole e più attivo dei lavoratori alle sorti delle imprese. Il fine ultimo del nostro impegno è infatti vedere finalmente riconosciuto il diritto costituzionalmente previsto dall’articolo 46 e rimasto tuttora inattuato.

Riteniamo necessario avviare subito l’iter parlamentare, a partire dalle proposte sulla Partecipazione depositate alla Camera, per conferire pienezza e autenticità a una svolta nella cultura del lavoro e dell’impresa, che possa anche aprire a una “via italiana” per l’economia sociale di mercato, oltre i fallimenti dell’antagonismo e del liberismo”.

Lo ha dichiarato Paolo Capone, Segretario Generale UGL, in merito al tema della partecipazione dei lavoratori alla gestione e agli utili dell’impresa.