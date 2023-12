AgenPress. Previsioni Meteo del giorno 12 Dicembre 2023.

AL NORD – Al mattino nuvolosità a tratti compatta, con deboli precipitazioni tra Liguria e Romagna. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo. In serata e in nottata peggiora con precipitazioni sparse e neve sulle Alpi fin verso i 1400-1600 metri.

AL CENTRO – Al mattino pioviggini sparse sulla Toscana, coperto ma asciutto altrove. Al pomeriggio stabilità diffusa ma ancora con cieli nuvolosi. In serata ancora qualche piovasco tra Toscana e Umbria, variabile sulle restanti regioni.

AL SUD E SULLE ISOLE – Nuvolosità medio-alta in transito sia al mattino che al pomeriggio, con maggiori addensamenti sulle regioni Tirreniche. In serata peggiora sulla Sardegna con piogge sparse; fenomeni attesi anche sulla Campania nella notte.

Temperature minime e massime in rialzo al centro-sud; stazionarie o in lieve calo al nord.