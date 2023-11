G20. Radicali, il lupo Putin si trasforma in agnello. Sua presenza è una grave lesione alla credibilità della Corte Penale Internazionale

– Il #G20 celebra in modo singolare il decennale della “rivoluzione democratica” in #Ucraina , riaccogliendo nuovamente al tavolo (seppur in modalità virtuale) #VladimirPutin , sul quale pende dal 17 marzo 2023 un mandato di arresto internazionale per il reato di “deportazione di bambini ucraini” (art. 8 Statuto CPI).