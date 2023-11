Gaza. I soldati dell’IDF occupano il Parlamento gestito da Hamas. Terroristi non controllano più la Striscia

AgenPress – I soldati dell’IDF della Brigata Golani hanno condiviso una foto storica che mostra la bandiera israeliana all’interno del palazzo del parlamento di Hamas a Gaza.

Nell’immagine in movimento, si può vedere la squadra di soldati che sventola con orgoglio le bandiere israeliane nell’edificio del consiglio legislativo dell’organizzazione terroristica.

“Le forze dell’IDF lavorano secondo un piano e svolgono le missioni con precisione, letalità e in coordinamento tra le forze aeree, marittime e terrestri, utilizzando un’intelligence precisa”, ha detto il ministro della Difesa Yoav Gallant affermando che Hamas ha perso il controllo della Striscia di Gaza, mentre le forze di difesa israeliane si sono mosse per catturare completamente Gaza City.

“Non esiste alcuna forza di Hamas in grado di fermare l’IDF. L’IDF sta avanzando in ogni luogo. L’organizzazione Hamas ha perso il controllo di Gaza: i terroristi fuggono verso sud, i civili saccheggiano le basi di Hamas. Non hanno fiducia nel governo”, ha detto Gallant, dopo aver tenuto una valutazione sui combattimenti.

Gli attacchi dell’IDF hanno compromesso l’efficacia di 10 dei 24 battaglioni di Hamas, affermano i militari.

Per la prima volta dall’inizio della guerra, l’IDF ha fornito le sue stime ufficiali sulle dimensioni e sulla composizione delle forze di Hamas alla vigilia della guerra iniziata il 7 ottobre.

Inoltre, ha fornito la sua stima dell’impatto che ha avuto sulle forze di Hamas in cinque settimane di attacchi aerei e due settimane e mezzo di invasione di terra.

Secondo l’IDF, Hamas ha iniziato la guerra con 30.000 uomini divisi in cinque brigate regionali, a loro volta divise in 24 battaglioni, a loro volta divisi in 140 compagnie. Ogni battaglione contava più di 1.000 uomini.

Le truppe della 188a Brigata dell’IDF hanno eliminato una squadra terroristica che operava nell’area dell’ospedale Al-Quds a Gaza City, si legge in una dichiarazione dell’IDF lunedì, dopo che un missile anticarro è stato lanciato contro i soldati dell’IDF, danneggiando un carro armato israeliano.

Diversi terroristi nascosti tra i civili hanno sparato con due lanciarazzi contro i soldati dell’IDF davanti all’ospedale, si legge nel comunicato. La brigata da combattimento, che comprendeva forze corazzate, ingegneristiche e di fanteria, ha risposto con fuoco vivo e bombardamenti, con supporto aereo. Circa 21 terroristi sono stati uccisi, ha detto l’IDF, senza vittime israeliane.

Yoav Gallant è intervenuto in un video trasmesso dalle principali emittenti televisive israeliane. “I terroristi fuggono verso sud. I civili stanno saccheggiando le basi di Hamas. Non hanno più fiducia nel governo”.