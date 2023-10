Migranti, Borchia (europarlamentare), Apostolico chiarisca su video. Magistratura politicizzata è male Italia

AgenPress. “Solo alcuni giorni fa, in un dibattito televisivo, un consigliere comunale del Pd di Treviso pretendeva di darmi una lezione – non richiesta – in giurisprudenza, per difendere la dottoressa Iolanda Apostolico diventata celebre non per la mole di lavoro smaltita ma per aver accolto il ricorso di quattro cittadini tunisini con motivi futili. Chissà cosa dirà il Pd di fronte a queste immagini che, pare, ritraggano proprio il giudice a un sit-in di estremisti contro l’allora ministro dell’Interno Matteo Salvini”.

Così l’eurodeputato Paolo Borchia e segretario provinciale della Lega di Verona.

“Apostolico chiarisca se è lei che nel 2018 manifestava a Catania a favore dei migranti della Nave Diciotti, in mezzo a gente che insultava pesantemente le nostre Forze dell’Ordine. Confermasse, sarebbe gravissimo e pericoloso: la magistratura politicizzata è il male d’Italia, il caso Palamara non ha insegnato nulla. Ricordo che il nostro Paese, democratico, prevede la separazione dei poteri e per i cittadini questo deve essere garanzia. Il contribuente paga le tasse affinché i magistrati lavorino o per vederli fare militanza per la sinistra?”.