Elezioni Europee 2024: la conferenza stampa di Stefano Bandecchi dopo esclusione delle liste di Alternativa Popolare

AgenPress. “Noi abbiamo presentato delle liste per partecipare alle Elezioni Europee e le nostre liste dovevano essere accettate. Alternativa Popolare rappresenta il Ppe, il gruppo parlamentare più importante di Europa e che ha propri parlamentari in tutti gli Stati europei. Resto basito al pensiero che qualche giudice possa non conoscere il Ppe e le norme italiane ed europee sui partiti”.

Cosi il segretario nazionale di Alternativa Popolare, Stefano Bandecchi, dopo l’esclusione delle liste di Ap nelle tre circoscrizioni di Centro, Nordovest e Nordest per le elezioni europee in programma l’8 e il 9 giugno.

A decidere l’esclusione delle liste di Alternativa Popolare sono state le Corti d’Appello di Milano, Roma e Venezia mentre quella di Napoli ha dato una valutazione diversa ammettendo AP per la circoscrizione Sud.

“Noi abbiamo oggi bisogno di giustizia europea. Deve essere garantito il diritto democratico della rappresentanza e della rappresentatività. Questo gravissimo corto circuito istituzionale che ha messo in crisi anche le varie Corti di Appello è stato causato dalla folle e arrogante modifica voluta dalle forze parlamentari di maggioranza – ed evidentemente avallata dal Governo – che hanno approvato a partita iniziata una modifica liberticida che poco ha a che fare con la democrazia”. Conclude il leader di AP.