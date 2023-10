Giornata mondiale degli animali. Rahul Gandhi regala la piccola “Noorie” alla madre Sonia

AgenPress – Il leader del Congresso Rahul Gandhi ha presentato al mondo il nuovo membro della sua famiglia: un cane di nome Noorie. È la piccola sorpresa di Gandhi per sua madre, l’ex capo del Congresso Sonia Gandhi.

Gandhi è andato a Goa, in agosto, per portare a casa Noorie, un cucciolo di Jack Russell Terrier. Noorie è stata adottata da un canile a Mapusa, nel nord di Goa.

In occasione della Giornata mondiale degli animali, Gandhi ha condiviso un video commovente su YouTube. La clip si apre con Gandhi che parla del suo piano a sorpresa.

“Una piccola sorpresa per mamma”, dice Rahul mentre chiede a Sonia Gandhi di uscire di casa. Pochi secondi dopo, viene vista dirigersi verso il tavolo e rimuovere il coperchio della scatola. Sonia Gandhi, che sembra super felice dopo aver incontrato Noorie, dice: “È così carina”.

Insieme al video, Gandhi ha scritto: “Vorrei che tutti voi incontraste il membro più nuovo e più carino della nostra famiglia: il nostro piccolo cucciolo, Noorie. È volata da Goa direttamente tra le nostre braccia ed è diventata la luce delle nostre vite. Amore incondizionato e lealtà senza compromessi: c’è così tanto che questo bellissimo animale può insegnarci! Dobbiamo impegnarci a proteggere e condividere il nostro amore con tutti gli esseri viventi. #Giornatamondialedeglianimali.” Il video ha ricevuto molto amore dalle persone sui social media.

Heinrich Zimmermann organizzò la prima Giornata mondiale degli animali il 24 marzo 1925 a Berlino, in Germania. Ha scelto questa data perché coincidesse con la festa di San Francesco d’Assisi, santo patrono noto per il suo amore e la sua cura per gli animali e la natura.

Nel corso del tempo, la celebrazione si è evoluta in un movimento globale e ora la Giornata mondiale degli animali si celebra il 4 ottobre.