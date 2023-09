Trovata morta orsa F36. Oipa: “Chiederemo di essere presenti all’autopsia”

AgenPress. L’orsa M36, mamma di un cucciolo, è stata trovata morta ieri sera nel Comune di Sella Giudicarie (Trento). Condannata a morte da un decreto dal presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, l’esecuzione fu sospesa dal Tar su ricorso al Tar di Oipa con Enpa e Leidaa.

L’Organizzazione internazionale protezione animali (Oipa), sgomenta per l’ennesima morte, in pochi mesi, di un plantigrado in territorio trentino, chiederà di essere presente all’autopsia dell’orsa con un proprio perito, tanto più che in una scarna nota la Provincia di Trento oggi dichiara che “da un primo esame esterno della carcassa non è stato possibile avanzare ipotesi sulla causa della morte”.

L’associazione intanto invierà nelle prossime ore una richiesta di accesso agli atti riservandosi ulteriori azioni, anche penali, sulla base della documentazione che sarà fornita.

L’Oipa chiede infine che sia messo in atto un accurato e costante monitoraggio del cucciolo rimasto orfano.

La morte di F36 arriva dopo la morte dell’orso M62 anche lui nel mirino di Maurizio Fugatti, solo in quanto considerato “confidente”, il quale l’8 aprile scorso dichiarava in una nota stampa di voler procedere alla sua “rimozione”.