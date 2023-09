Ucraina. Divieto sulle importazioni di grano costa a Kiev più di 175 milioni di dollari al mese

AgenPress – Il divieto sul grano ucraino messo in atto dai paesi vicini costa a Kiev più di 175 milioni di dollari al mese, ha detto un alto funzionario.

I vicini dell’Ucraina – tra cui Bulgaria, Ungheria, Polonia, Slovacchia e Romania – hanno affermato che l’arrivo del grano ucraino a buon mercato ha distorto i mercati locali. In alcuni paesi, gli agricoltori hanno protestato e bloccato le strade per chiedere la cessazione delle importazioni.

“Se i divieti continuano, le perdite potrebbero raggiungere i 600 milioni di euro entro la fine dell’anno”, ha affermato Denys Marchuk, vicepresidente del Consiglio agrario panucraino.

“Per noi, come Paese in guerra, come Paese che da un anno e mezzo vende i suoi prodotti ben al di sotto dei prezzi di mercato, la possibilità di perdere le prospettive di esportazione è molto problematica”.

Marchuk ha detto che l’embargo da parte di altri paesi “fa il gioco di un paese, il paese aggressore della Russia”. Da quando si è ritirata dall’accordo sul grano del Mar Nero a luglio, la Russia ha avuto la capacità di “influenzare la rotta delle navi nel Mar Nero, non consentendo all’Ucraina di esportare completamente”.

“Il divieto nel Mar Nero e l’impossibilità di effettuare tutte le esportazioni via terra provocheranno un aggravamento della crisi alimentare, il che è vantaggioso per la Russia”, ha affermato Marchuk.

L’Ucraina ha già intrapreso alcune azioni legali: lunedì Kiev ha intentato una causa contro Polonia, Ungheria e Slovacchia per il loro divieto di importazioni, ha detto il ministro dell’Economia Yuliia Svyrydenko.

Ciò è avvenuto dopo che venerdì l’Unione Europea ha dichiarato di voler sospendere il divieto temporaneo sull’esportazione di grano, mais, colza e semi di girasole ucraini verso Bulgaria, Ungheria, Polonia, Romania e Slovacchia.

La misura è stata adottata per contrastare il rischio che gli agricoltori di questi paesi vengano colpiti dal collo di bottiglia del grano ucraino a basso costo. Tuttavia, Polonia, Ungheria e Slovacchia hanno affermato che si sarebbero opposte.