Suez. Al Sisi, portacontainer sbloccato, operazione riuscita grazie a “mani egiziane”

AgenPress – “Oggi gli egiziani sono riusciti a porre fine a questa crisi nonostante l’enorme complessità tecnica” della situazione.

Il presidente egiziano, Abdel Fattah al Sisi, ha elogiato su Twitter l’operazione “riuscita” per liberare il Canale di Suez dalla nave Ever Given, assicurando che, grazie a “mani egiziane”, sarà garantito “al mondo intero” il passaggio dei beni e delle merci.

“Ringrazio tutti i fedeli egiziani che hanno contribuito tecnicamente e praticamente a porre fine a questa crisi”, ha scritto ancora il capo di Stato. “Oggi gli egiziani hanno dimostrato di essere sempre responsabili, e che il canale che hanno scavato con i corpi dei loro antenati e difeso (…) con le anime dei loro padri continuerà a testimoniare che l’egiziano andrà dove gli egiziani decidono”.