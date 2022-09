Iran. Raisi, morte Mahsa sarà oggetto indagine. Anonymous blocca 1000 telecamere sicurezza e sito tv

AgenPress – Il presidente iraniano Ebrahim Raisi ha detto che la morte di Mahsa Amini, che ha causato proteste “sarà oggetto di indagine”. “Ho contattato la famiglia della vittima e ho assicurato che continueremo a investigare velocemente l’incidente – ha aggiunto parlando a New York – La nostra preoccupazione è la salvaguardia dei diritti di tutti i cittadini”.

L’Iran ha chiuso Internet in alcune parti di Teheran e del Kurdistan e bloccato l’accesso a piattaforme come Instagram e WhatsApp , nel tentativo di frenare un crescente movimento di protesta che ha fatto affidamento sui social media per documentare il dissenso.

Le proteste non accennano a placarsi. Giovedì, i manifestanti hanno dato alle fiamme stazioni di polizia e veicoli in diverse città.

Ciò avviene quando le dimostrazioni anti-regime si sono riversate su internet con i video di donne che bruciano i loro hijab che diventano virali. Altre donne hanno postato video emozionali in cui si tagliavano i capelli in segno di protesta con l’hashtag #Mahsa_Amini.

Mahsa Amini è stata arrestata il 16 settembre con l’accusa di aver indossato un velo hijab in modo “improprio”. Gli attivisti hanno affermato che la donna, il cui nome curdo è Jhina, ha subito un colpo mortale alla testa, affermazione smentita dai funzionari, che hanno annunciato un’indagine. La polizia continua a sostenere che sia morta per cause naturali, ma la sua famiglia sospetta che sia stata sottoposta a percosse e torture.

In risposta alla sua morte, giovedì gli Stati Uniti hanno inserito la polizia iraniana nella lista nera delle sanzioni.

Il Tesoro degli Stati Uniti ha affermato che la polizia della moralità è “responsabile” della morte di Amini in quanto ha annunciato le sanzioni “per abusi e violenze contro le donne iraniane e violazione dei diritti dei manifestanti pacifici iraniani”.

I media statali iraniani hanno riferito che mercoledì i raduni di strada si erano diffusi in 15 città, con la polizia che usava gas lacrimogeni e effettuava arresti per disperdere folle fino a 1.000 persone.

Nel sud dell’Iran, le riprese video presumibilmente di mercoledì mostravano manifestanti che davano fuoco a un’immagine gigantesca sul lato di un edificio del generale Qassem Soleimani, il venerato comandante delle Guardie Rivoluzionarie, che è stato ucciso in un attacco statunitense del 2020 in Iraq.

I manifestanti hanno scagliato pietre contro le forze di sicurezza, dato fuoco a veicoli della polizia e cassonetti e cantato slogan anti-governativi, ha affermato l’agenzia di stampa ufficiale Irna.

“Oltre 1000 telecamere di sicurezza in Iran sono state hackerate da Anonymous”, scrive su Twitter il collettivo hacker che da alcuni giorni, ovvero da quando si è diffusa la notizia della morte di Mahsa Amini, ha avviato un’offensiva contro il regime di Teheran, #OpIran. Lo stesso account di Anonymous, @YourAnonOne, afferma di aver bloccato il sito della televisione di stato.

I media iraniani hanno affermato che tre miliziani “mobilitati per affrontare i rivoltosi” sono stati accoltellati o uccisi a colpi di arma da fuoco nella città nord-occidentale di Tabriz, la città centrale di Qazvin e Mashhad, nel nord-est del paese.

Un quarto membro delle forze di sicurezza è morto nella città meridionale di Shiraz, secondo quanto riferito dalle agenzie di stampa iraniane, aggiungendo che un manifestante è stato accoltellato a morte a Qazvin, aggiungendosi a sei morti di manifestanti già annunciati dai funzionari.

Le autorità iraniane hanno negato qualsiasi coinvolgimento nella morte dei manifestanti.

“Le interruzioni di Internet devono essere intese come un’estensione della violenza e della repressione che sta avvenendo nello spazio fisico”, ha affermato Azadeh Akbari, ricercatrice di cybersorveglianza presso l’Università di Twente, nei Paesi Bassi. “I social media sono esistenziali per la mobilitazione dei manifestanti, non solo per coordinare gli assembramenti ma anche per amplificare gli atti di resistenza.