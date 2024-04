Unione Naz. Consumatori: su apparecchi acustici speculazioni belle e buone

AgenPress. “Dall’indagine dell’Antitrust emerge che in Italia sugli apparecchi acustici c’è una speculazione bella e buona, consentita anche grazie al fatto che il Servizio Sanitario Nazionale in questo campo, così come per le cure odontoiatriche, latita e non è in grado di fornire un livello di assistenza adeguato” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

“Peraltro i prezzi medi evidenziati nell’indagine dell’Antitrust, compresi tra 1.500 e 2.100 euro, pur essendo già i più cari del resto d’Europa, non tengono conto del business dell’acquisto a rate che fa lievitare ulteriormente, per non dire esplodere, il costo finale del prodotto” conclude Dona.