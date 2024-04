AgenPress – La propaganda russa continua a diffondere la falsa affermazione che l’Ucraina è responsabile dell’attacco terroristico al municipio di Crocus vicino a Mosca, aumentando così la richiesta di una chiamata militare.

Lo ha riferito Serhii Leshchenko, consigliere del capo dell’ufficio del presidente Zelensky.

“Sono ormai tre settimane che la propaganda russa serve un unico argomento: cercare di scaricare la responsabilità dell’attacco terroristico a Mosca sull’Ucraina. Tutti i propagandisti russi, compresi i loro alti funzionari, sono stati impegnati a questo scopo”, ha detto Leshchenko, aggiungendo che tra questi c’è anche l’ex presidente Dmitry Medvedev.

“Stanno cercando di giustificare il fallimento delle proprie agenzie di sicurezza, così come di giustificare un’ulteriore mobilitazione della propria popolazione contro l’Ucraina per ottenere almeno un briciolo di simpatia da altri paesi”, ha detto Leshchenko.

Allo stesso tempo, come ha osservato, la propaganda russa non perde occasione per accusare i leader europei, compreso il presidente francese Emmanuel Macron, di “complicità” nell’attacco terroristico.

“È chiaro il motivo di tale aggressione nei confronti di Macron: a causa della sua posizione apertamente filo-ucraina, nonché della sua volontà di dimostrare a Putin che non dovrebbero esserci linee rosse da parte degli europei in relazione allo Stato terrorista”.

La del 22 marzo, i terroristi hanno organizzato una sparatoria nella sala concerti Crocus City Hall, alla periferia di Mosca. Lo Stato Islamico ha rivendicato l’attacco.

A seguito dell’attacco, secondo gli ultimi dati, sono morte 137 persone, tra cui tre bambini, e più di 180 sono rimaste ferite.

Quattro uomini di origine tagika sono stati arrestati perché sospettati di aver commesso l’attacco terroristico. Altri tre nativi del Tagikistan sono stati trattenuti in custodia perché sospettati di coinvolgimento nella sparatoria di massa.