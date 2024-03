A Bari il centenario di Eleonora Duse

Eleonora Duse a cento anni dalla scomparsa a Bari. Pierfranco Bruni racconta la Duse nella Sala consiliare del Comune – 13 marzo ore 16.30

AgenPress. Ricordare Eleonora Duse nel centenario della morte, affidandone la figura immensa alle parole di uno studioso moderno e autorevole, candidato al Nobel, è l’obiettivo dell’incontro intitolato “Eleonora e Gabriele. Il mio viaggio con Eleonora”.

L’evento, organizzato dall’associazione di volontariato Stargate Universal Service, aperto alla cittadinanza, si terrà mercoledì 13 marzo alle 16,30 nella sala consiliare “Enrico Dalfino” del Comune di Bari.

Il profilo e il talento della celebre attrice e musa di D’Annunzio saranno rivisitati dal professor Pierfranco Bruni, candidato al premio Nobel per la Letteratura 2023.

Sottotitolo dell’incontro: “Ho coronato la saggezza oggi e acceso il gran fuoco”.

Dopo i saluti istituzionali dell’avvocato Giuseppe Monaco, consigliere comunale, la presidente di Stargate

Mariella Ragnini introdurrà il prestigioso ospite.

Scrittore, poeta, saggista, filosofo critico e teorico della letteratura, archeologo già direttore del ministero dei Beni culturali, componente della Commissione Unesco per la diffusione della Cultura italiana all’estero, Pierfranco Bruni, Presidente Capitale italiana Città del Libro, è tra l’altro è responsabile Mibac del progetto di studio sulle presenze minoritarie in Italia e, in particolare, è componente del Comitato nazionale per le celebrazioni dell’anniversario della scomparsa della Duse che sono cominciate il 9 marzo al Vittoriale degli Italiani.

L’appuntamento avrà luogo in collaborazione con i Club Unesco di Bari e Bisceglie, l’Accademia delle culture e delle scienze internazionali, i Cavalieri Templari Cristiani di Jacques de Molay.