Mosca. Gli autisti dei carri funebri minacciati di non portare la salma di Alexey Navalny al funerale

AgenPress – I tentativi di noleggiare un carro funebre per trasportare la salma di Alexey Navalny al suo funerale sono stati sventati da sconosciuti. Lo ha detto la squadra del leader dell’opposizione russa .

La portavoce Kira Yarmysh ha affermato che gli autisti erano stati “chiamati da sconosciuti e minacciati di non portare il corpo di Alexey da nessuna parte”.

Yarmysh ha detto che le era stato detto che “nessun carro funebre accetta di portare il corpo lì”.

La squadra di Navalny ha anche incontrato difficoltà nell’affittare un luogo per il suo funerale, che si terrà venerdì alle 14:00 ora locale (6:00 ET) presso la chiesa dell’icona della Madre di Dio nel quartiere Maryino di Mosca, dove viveva il leader dell’opposizione. Verrà poi sepolto nel cimitero di Borisov.

Molte sedi hanno affermato di essere occupate o hanno rifiutato la prenotazione una volta menzionato il nome di Navalny, mentre una sede ha affermato esplicitamente che era loro vietato lavorare con la squadra di Navalny.

La squadra aveva inizialmente programmato un addio pubblico e un funerale per il defunto leader dell’opposizione russa per giovedì, ma gli è stato detto che “non c’erano lavoratori disponibili nel cimitero in grado di scavare una fossa”, ha detto Ivan Zhdanov, direttore della Fondazione anticorruzione di Navalny.

Navalny è morto il 16 febbraio nella colonia penale in Siberia dove stava scontando una pena di 19 anni dopo essere stato riconosciuto colpevole di aver creato una comunità estremista, finanziato attivisti estremisti e vari altri crimini in agosto. Stava già scontando una pena di 11 anni e mezzo in un carcere di massima sicurezza per frode e altre accuse che aveva sempre negato e che sosteneva fossero motivate politicamente.

Il servizio carcerario russo ha detto che Navalny “si è sentito male dopo una passeggiata” nella sua colonia penale siberiana e “quasi immediatamente” ha perso conoscenza.

Navalny era il leader dell’opposizione di più alto profilo russo e ha trascorso anni a criticare Putin, che è al potere da quasi un quarto di secolo, correndo grandi rischi personali. La sua morte è avvenuta settimane prima delle elezioni presidenziali previste per il 15 marzo a livello nazionale, che sono ampiamente viste dalla comunità internazionale come poco più che una formalità che garantirà a Putin un quinto mandato al potere.

La morte di Navalny è stata accolta con dolore e rabbia in tutto il mondo, così come in Russia, dove il più piccolo atto di dissenso politico comporta enormi rischi.

È tornato in Russia nel 2021 dalla Germania, dove era stato curato dopo essere stato avvelenato con il Novichok, un agente nervino dell’era sovietica. Al suo arrivo Navalny è stato rapidamente arrestato – con accuse che ha liquidato come motivate politicamente – e ha trascorso il resto della sua vita in prigione.

Sua moglie, Yulia Navalnaya, ha incolpato il presidente russo Vladimir Putin per la morte del marito.

“Putin ha ucciso mio marito”, ha detto mercoledì durante un discorso al Parlamento europeo. “Su suo ordine, Alexey è stato torturato per tre anni”, ha aggiunto, in riferimento al tempo trascorso in prigione da Navalny.

“È stato fatto morire di fame in una minuscola cella di pietra, tagliato fuori dal mondo esterno e a cui sono state negate visite e telefonate. E poi anche le lettere. E poi lo hanno ucciso. Anche dopo, hanno abusato del suo corpo”, ha detto, poiché la squadra di Navalny sostiene che il corpo è stato trattenuto per fare pressione sulla famiglia affinché accettasse di tenere un funerale privato.

Il Cremlino ha respinto qualsiasi accusa di coinvolgimento nella morte di Navalny.

Navalnaya ha anche detto di essere preoccupata che la polizia possa reprimere le persone in lutto al funerale di venerdì.

Secondo il gruppo di monitoraggio dei diritti umani OVD-Info, più di 400 persone sono state detenute in memoriali improvvisati per Navalny in 32 città russe.