Belgio. Stanziati 216 mln di dollari per l’iniziativa della Repubblica Ceca sulle munizioni per l’Ucraina

AgenPress – Il Belgio stanzierà 200 milioni di euro (216 milioni di dollari) all’iniziativa guidata dalla Repubblica ceca per l’acquisto di proiettili di artiglieria per l’Ucraina da paesi extra-UE, ha dichiarato il 28 febbraio il primo ministro belga Alexander De Croo.

Mentre l’Ucraina si trova ad affrontare una grave carenza di munizioni a causa dei ritardi negli aiuti statunitensi, il presidente ceco Pavel ha affermato che Praga ha identificato 800.000 proiettili di artiglieria all’estero che potrebbero essere inviati all’Ucraina se gli alleati otterranno finanziamenti.

Il costo complessivo dell’acquisto è stimato a 1,5 miliardi di dollari , ha riferito il Financial Times.

“Non potremo mai eguagliare il sacrificio che l’Ucraina fa ogni giorno”, ha detto De Croo sui social media.

“Ma possiamo dare al presidente (Volodymyr Zelenskyj) ciò che ha richiesto: più munizioni per respingere l’aggressore russo.”

Zelenskyj ha ringraziato il Belgio per il suo impegno, affermando: “Azioni così risolute e tempestive sono esattamente ciò di cui abbiamo bisogno per difendere la libertà in Ucraina e in tutta la nostra Europa”.

I Paesi Bassi hanno stanziato 100 milioni di euro per l’iniziativa. Anche altri paesi, tra cui Canada e Francia, hanno sostenuto pubblicamente il piano.

Il 26 febbraio il primo ministro ceco Petr Fiala ha dichiarato che 15 paesi europei avevano già segnalato il proprio sostegno.