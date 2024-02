Valencia. Incendio grattacielo. 9 vittime ed un disperso. Giallo sui materiali di costruzione

AgenPress – La polizia spagnola ha detto che il bilancio finale delle vittime di un devastante incendio che ha devastato un condominio di 14 piani nella città orientale di Valencia è di nove persone, con una persona ritenuta morta ora considerata dispersa e tutte le altre risultanti.

Il quotidiano El Pais cita la polizia nazionale che, dopo l’analisi forense dei corpi rinvenuti nell’edificio carbonizzato, ha abbassato il numero delle vittime rispetto alle 10 precedentemente riportate dal rappresentante del governo spagnolo nella regione.

Quattro delle vittime erano membri della stessa famiglia, tra cui un padre e una madre, un bambino di tre anni e una neonata, hanno detto le autorità, aggiungendo che i vigili del fuoco che indossavano maschere e autorespiratori stavano ancora lavorando sui pavimenti dell’edificio carbonizzato.

E’ giallo sul poliuretano utilizzato come isolante per le facciate delle due torri residenziali divorate dal devastante rogo. “Questo materiale non era contemplato nel progetto di costruzione e nella licenza edilizia che prevedeva invece l’impiego di lana di roccia, un minerale ignifugo e non combustibile”, assicura Vicente Terol, il presidente dell’Ordine di Architettura Tecnica di Valencia (Coat), con alla mano la documentazione, il rapporto tecnico e la certificazione finale delle opere edili del complesso. Che non esclude che nell’esecuzione dei lavori non sia stato rispettato l’utilizzo dei materiali segnalati.

Gli esperti hanno affermato che l’edificio era ricoperto da un rivestimento altamente infiammabile, che forse, insieme ai forti venti, spiega la rapida diffusione dell’incendio, che è scoppiato al quarto piano alle 17:30 di giovedì e ha inghiottito l’edificio in 30 minuti.

Venerdì mattina l’intero condominio di 138 appartamenti nel quartiere Campanar era un guscio annerito.

Sul posto primo ministro spagnolo, Pedro Sánchez, ha detto che i residenti hanno “perso tutto in questo terribile incendio”.

Ha incoraggiato le persone a “mostrare empatia, affetto e solidarietà con le vittime, con le loro famiglie e con coloro che ancora non sanno esattamente cosa sia successo” ai loro cari.

“Voglio ringraziare i dipendenti pubblici per il loro eccezionale lavoro, anche rischiando la vita”, ha detto. “Siamo qui per aiutarvi, per dimostrare il nostro impegno e la solidarietà di tutta la società spagnola”.

Almeno 15 persone, tra cui sette vigili del fuoco, sono rimaste ferite. Nove sono rimasti in ospedale venerdì, secondo quanto riferito tutti in condizioni stabili.

I sopravvissuti, tra cui alcuni rifugiati ucraini, sono stati alloggiati d’emergenza negli alberghi vicini dopo quello che il sindaco della città, María José Catalá, ha definito “un giorno triste per Valencia”.

Sul posto sono stati dispiegati circa 100 soldati dell’unità militare di emergenza spagnola e 40 veicoli antincendio, dove gli equipaggi hanno utilizzato droni per perquisire l’edificio alla ricerca di corpi e sopravvissuti una volta che la ferocia iniziale delle fiamme si era calmata.

Catalá ha detto che si stanno preparando 131 case temporanee per i residenti, che riceveranno denaro per le spese giornaliere e l’affitto. La causa dell’incendio non è ancora nota ed è ancora troppo presto per commentare le notizie che suggeriscono che i materiali utilizzati nella costruzione dell’edificio potrebbero aver alimentato l’incendio.

Esther Puchades, un ingegnere industriale che ha ispezionato l’edificio, ha detto che l’incendio si è così rapidamente diffuso perché il blocco, che fu completato nel 2009, era ricoperto da un rivestimento in poliuretano altamente combustibile.

Quando il materiale viene riscaldato, “è come la plastica e si accende”, ha detto, aggiungendo che è stato il primo incendio di questo tipo in Spagna ma che altri incendi che hanno coinvolto il materiale sono stati altrettanto distruttivi nel Regno Unito e in Cina.