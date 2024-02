Frode commerciale. Donald Trump condannato a pagare 350 mln di dollari. Per tre anni vietato gestire finanze a New York

AgenPress – Il giudice che ha presieduto venerdì il processo per frode commerciale civile contro Donald Trump ha ordinato all’ex presidente, ai suoi figli, ai soci in affari e alla società di pagare oltre 350 milioni di dollari di danni e ha temporaneamente limitato la loro capacità di fare affari a New York.

Nei prossimi tre anni a Donald Trump sarà vietato non solo dirigere qualsiasi attività imprenditoriale ma anche chiedere prestiti nello stato di New York: lo ha deciso il giudice Arthur Engoron nel processo civile sugli asset gonfiati. Engoron ha invece annullato la sua precedente sentenza di settembre che ordinava lo “scioglimento” delle società di controllo della holding, spiegando che non è più necessario perché nominerà un “monitor indipendente” per supervisionare le attività della Trump Organization.

Ha inoltre proseguito “la nomina di un monitore indipendente” e ha ordinato “l’insediamento di un direttore indipendente della conformità” per la società.

Durante il processo, Trump e i dirigenti della sua azienda, compresi i figli Donald Trump Jr. ed Eric Trump, hanno tentato di incolpare i contabili che li hanno compilati di rendiconti finanziari esagerati, che erano il cuore del caso dell’AG. Engoron non era d’accordo.

“Ci sono prove schiaccianti provenienti da testimoni sia interessati che non interessati, corroborate da prove documentali, che la responsabilità di essere sinceri nelle valutazioni dei dati di supporto spettava alla Trump Organization, non ai contabili”.

Il giudice ha anche citato la mancanza di rimorso da parte di Trump e dei suoi dirigenti dopo la scoperta della frode come prova della necessità di un monitoraggio.

“La loro completa mancanza di contrizione e rimorso rasenta il patologico. Sono accusati solo di gonfiare il valore dei beni per fare più soldi. I documenti lo dimostrano più e più volte. Questo è un peccato veniale, non un peccato mortale. Gli imputati non hanno commesso omicidio o incendio doloso. Non hanno rapinato una banca sotto la minaccia delle armi. Donald Trump non è Bernard Madoff. Eppure, gli imputati sono incapaci di ammettere il loro errore”, ha scritto Engoron.

“Il rifiuto degli imputati di ammettere l’errore – anzi, di continuarlo, secondo l’Independent Monitor – costringe questa Corte a concludere che si impegneranno in futuro a meno che non siano trattenuti giudizialmente”, ha aggiunto.

L’avvocato di Trump, Alina Habba, ha definito il verdetto “un’ingiustizia manifesta, chiara e semplice”.

“Data la grave posta in gioco, confidiamo che la Divisione d’Appello annullerà questo verdetto vergognoso e porrà fine a questa implacabile persecuzione contro i miei clienti”, ha affermato in una nota.

La sentenza è la seconda quest’anno contro Trump dopo che il mese scorso è stato colpito da una sentenza da 83,3 milioni di dollari nel caso di diffamazione dello scrittore E. Jean Carroll contro di lui. L’ex presidente potrebbe anche affrontare quattro processi penali quest’anno mentre la sua campagna presidenziale si avvia verso le elezioni di novembre, con il primo che inizierà presso il tribunale dello stato di New York il 25 marzo.

Il procuratore generale di New York Letitia James aveva chiesto 370 milioni di dollari a Trump, alla sua azienda e ai suoi massimi dirigenti, compresi i figli Donald Trump Jr. ed Eric Trump, accusando ” frodi ripetute e persistenti ” che includevano la falsificazione di documenti aziendali e rendiconti finanziari. James aveva sostenuto che quei rendiconti finanziari a volte erano esagerati fino a 2,2 miliardi di dollari.

James ha sostenuto che gli imputati hanno utilizzato i rendiconti finanziari gonfiati per ottenere prestiti bancari e polizze assicurative a tassi a cui altrimenti non avrebbe avuto diritto e “hanno raccolto centinaia di milioni di dollari in guadagni illeciti”.

Trump aveva sostenuto che i suoi rendiconti finanziari erano conservatori e ha definito le accuse dell’AG politicamente motivate e una “frode nei miei confronti”.

“Questo è un caso che non avrebbe mai dovuto essere portato avanti, e penso che dovremmo avere diritto al risarcimento dei danni”, ha detto Trump ai giornalisti quando ha assistito alle discussioni conclusive del caso l’11 gennaio.

Il processo civile, durato mesi , comprendeva la testimonianza di Trump e dei suoi figli maggiori . L’ex presidente è stato combattivo ai suoi tempi sul banco dei testimoni, accusando James di essere un “hack” e definendo il giudice “estremamente ostile”.

Trump si è lamentato ripetutamente di Engoron prima e durante il processo, e il giudice lo ha schiaffeggiato con un ordine di bavaglio parziale dopo che aveva iniziato a attaccare anche l’impiegato legale del giudice. Le denunce di Trump hanno portato a un’ondata di minacce di morte contro l’impiegato, così come contro Engoron, hanno detto i funzionari del tribunale, e Trump è stato multato di 15.000 dollari per aver violato due volte l’ordine.